Violeta del Anáhuac | Los retos inmediatos de la gobernadora Evelyn

Otis, Otis sigue aquí, en Guerrero, donde ha instalado su recuerdo en los efectos de su gruñido, de la fuerza de su tornado que filtró con su viento cada rincón de los puntos de Acapulco y otros lugares de la entidad y dejó destrucción y miedo. Otis se quedará en la mente y algunos bolsillos políticos, como las leyendas urbanas que se cuentan de los desastres, solo que ahora, para quien gobierna el estado, su reto está ya caminando, como su historia.

En estos primeros 11 días de la presencia de Otis, la información se centra en las consecuencias del Huracán categoría 5 que devastó las estructuras del puerto que ha sido un símbolo del sueño turístico del país mexicano, así como en las declaraciones del vocero sobre las acciones a realizar que ejerce el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Y lamentablemente, nuestra Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, también se ha convertido en vocera del Presidente y replica al interior del estado lo que tiene a bien determinar AMLO para Guerrero, incluso el nuevo cargo que debe ostentar la Mandataria: Responsable de la Reconstrucción, junto con la subordinada del Mando federal, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

El Presidente pasó por sobre la investidura de la Gobernadora Constitucional, electa por mayoría del pueblo guerrerense, para sacarla de sus funciones y centrarla en sus intereses político electorales, en los que se evidencia pretende convertir la restauración del puerto y Coyuca, pasando por alto ya a los otros municipios que había contemplado y ahora, con su poder de decisión, dejarlos fuera.

Si la Gobernadora decide encabeza al 100 por ciento la restauración del puerto no está mal. Es más, está dentro de su responsabilidad estar al frente, como también lo está estar al frente de ser la Ejecutiva del resto del estado y su problemática general y específica como son la seguridad, la educación, el empleo, el campo, el desarrollo social, económico y social, la niñez, la juventud, la población migrante, y una larga lista de etcéteras, incluyendo el proceso electoral.

Hasta el momento, han quedado pasmados, no olvidados, otros temas de la entidad que están latentes como el asesinato de los policías en Coyuca de Benítez donde también se debe atender, además de su seguridad, su reconstrucción, y otros más como la Tierra Caliente, la zona norte, los desplazados, los movimientos sociales latentes y el riesgo de que se levanten otras voces y otros liderazgos para ocupar los espacios que se notan vacíos.

El Presidente de México puede y debe estar pendiente de lo que suceda en la entidad, pero no debe tratar a la Gobernadora como su empleada y decidir sobre sus funciones y tiempo. Y la Gobernadora no puede quedarse solo en la atención de un problema sino mostrar su liderazgo y encabezar toda la entidad con lo que conlleva ser la Mandataria.

Para ello requiere liderazgo y equipo. Ambos, hasta ahora no se ven en una entidad que demanda compromiso, responsabilidad y atención integral. Además de que aún no determina si rendirá o no su segundo informe, termómetro para cabildear con los grupos políticos a fin de que no busquen desestabilizar su posición de Gobernadora. Tiene retos Evelyn y poco tiempo.