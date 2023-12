Violeta del Anáhuac | Dos mujeres y... AMLO

A mi hermano Clemente Javier, en el natalicio de su corta vida (DEP)

Cuando escucho los números de las miles de toneladas de basura, de tierra, de escombro, de árboles tirados por la fuerza de Otis solo en Acapulco, no dejo de asombrarme y vuelvo a recordar el tiempo de la presencia de ese fenómeno en la costa de Guerrero y, como mi madre me dice: agradecer, no fuera de día pues el luto sería general, como la tristeza sobre todo de las y los acapulqueños.

Y a unos días de la celebración de la Navidad, la misma a la que se comprometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador de tener en pie y celebrando por todo lo alto las y los acapulqueños esa fiesta, hay algo que está claro: el desconocimiento de la realidad del Mandatario Federal o…

O quizá no, no es que desconozca la realidad solo que, como sucedió con la inauguración del tren maya, gusta de la simulación, de utilería para cambiar los escenarios y hacer creer que todo está marchando bien.

En Guerrero gobierna el partido MORENA. Tanto la Mandataria estatal, como la Alcaldesa de Acapulco militan en ese instituto político.

De los primeros pensamientos en el inicio de este nuevo ejercicio de gobierno, tanto estatal como municipal en Acapulco, como en Chilpancingo, fue pensar que al ser del mismo partido del Presidente López Obrador, los beneficios serían de tal magnitud que la transformación sería evidente.

Existen algunos mensajes que nos permiten ver esa transformación. En el caso de Otis, la gobernadora por su propia responsabilidad y por mandato del Presidente que la designó como la Coordinadora de la Reconstrucción, ¿olvidando? O pasando por alto que fue electa constitucionalmente, la hizo centrar toda su atención en la zona afectada, aunque todo se centre en Acapulco.

Y el distanciamiento de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, que fue dejada de lado y haciendo lo que pudiera.

Pasados los días y tras la suma de equipos de ambas mujeres gobernantes, cada cual maneja sus cifras y ahora se dice que se dividieron el municipio para atender la recolección de basura…

Han trascendido rasgos de atención de la gobernadora Evelyn Salgado con la alcaldesa Abelina López, pero no se ha visto en la realidad ni en percepción que la cordialidad campee, como no se ha visto en ninguna zona de desastre la presencia de López Obrador que sigue cuidando su investidura mientras las y los acapulqueños están sin vestiduras.

No, Acapulco no está de pie para recibir al turismo. Está levantando apenas algunos puntos pero no al cien por ciento, están sin apoyo, no hay yates, los marineros no tienen forma de volver a empezar, no ha fluido el dinero y tanto confían en su pueblo que les exigen la comprobación con fotos del antes y después de la reconstrucción, realizada por los propios habitantes sin mayor conocimiento de albañilería ni de plomería, de como colocar ni cortar cristales ni aluminio, ni de como tallar madera o colocar un palapas.

Quizá el siguiente requisito sea que los recibos sean autorizados por el SAT para que paguen impuestos.

No Acapulco, además de Otis y de tener a dos mujeres que están dando la batalla con el ejército que tienen, tienen que cargar con la inestabilidad emocional de AMLO y obedecer calladamente, como lo exige la lealtad que deben jurar.