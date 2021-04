"Se exige justicia"

Olvidemos un momento de política, los secretarios de acuerdos y personal administrativo hacen un llamado al Fiscal general del estado para el esclarecimiento de las muertes de dos de sus compañeros.

Así mismo, le exigen al presidente del organismo de la administración de justicia, de donde son parte ellos, agilice los trámites para que los deudos puedan cobrar su seguro de vida, al cual tienen derecho.

Vemos con tristeza que los órganos de investigación y justicia han sido opacos en las investigaciones para resolver estos delitos u homicidios, aunque los que perdieron la vida hayan sido de ese gremio de administración de justicia, triste pero cierto.

Es por ello que dichos secretarios de acuerdos y personal administrativo exigen justicia a la Fiscalía y realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer estos hechos tan lamentables, parecía que por el momento no les interesa esclarecer dichos actos violentos, están interesados en otras cuestiones, no son meramente de investigación o administración de justicia.

No es posible que el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado abandone a su personal que se encarga de administrar justicia, ese llamado que hacen los trabajadores debería ser en forma conjunta, magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y personal administrativo, pero existe la indiferencia, tanto de magistrados y jueces, cada quien le reza a su santo.

Es por ello que los que administran justicia solicitan justicia, no sólo de investigación, sino de resultados a favor del gremio de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, para tener mejores condiciones de trabajo y salarios.

No cabe duda de que si hubiese sido un magistrado al que le hubiera pasado estos hechos tan lamentables, ya el órgano de justicia estuviera solicitando al gobernador su apoyo para esclarecerlo, pero como han sido secretarios actuarios y de acuerdos, no hacen nada, es más no se ha escuchado algún pronunciamiento para exigir justicia.

Así las cosas con los magistrados, jueces y consejeros, que aunque son parte de un poder del estado, en donde la ciudadanía deberá de tener confianza, hay desconfianza hacia los que manejan la administración de justicia, imagínese, hablo de los mencionados arriba de estas líneas, los que dan justicia, hoy requieren que se les haga justicia por los hechos lamentables que les vayan sucedido a sus compañeros.

Los secretarios de acuerdos y personal administrativo hacen un llamado urgente al gobernador del estado para que la dependencia encargada de investigar hechos lamentables se aboque a ello y poder lograr los resultados solicitados, no es posible que la dependencia de investigación y los superiores del Tribunal Superior de Justicia pongan oídos sordos y ojos ciegos, a la exigencia de justicia para los trabajadores que imparten justicia, moraleja no. ¿USTED QUÉ OPINA AMABLE LECTOR?