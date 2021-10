Plan de trabajo, perspectiva de género e inclusión social

Qué magnífico sería que todas las promesas que se hacen en campaña se cumplieran, y que maravilloso fuera que el plan de trabajo que se presenta por parte de los políticos, pudiera ser una realidad. Lo anterior porque los compromisos de la nueva administración pareciera que tratan de darle un nuevo enfoque con el tema de género e igualdad sustantiva. Nunca antes se había visto ese interés.

Llaman la atención varios aspectos en el plan de trabajo de Evelyn Cecia Salgado Pineda , primera gobernadora del estado de Guerrero, en la ceremonia de Toma de Protesta, uno de ellos es la perspectiva de género cuando expresa que sus ejes prioritarios serán Seguridad, Educación, Turismo, Campo, Salud, Bienestar y Agenda de Género.

Tal vez el haber estado como delegada de la Secretaría de la mujer, en Acapulco, fue que aprendió sobre género, derecho de las mujeres, violencia familiar, discriminación e igualdad sustantiva , entre otros temas. En el discurso no deja de llamar la atención que mientras mencionó a los héroes que nos dieron patria y libertad ya los movimientos sociales del Estado de Guerrero, son varias las mujeres que la inspiran como Antonia Nava de Catalán, Eucaria Apresa, Amelia Robles, María de la O y Benita Galeana.

Y es a ellas a quienes se dirige: “a las mujeres guerrerenses les digo: vamos con todo a atender , prevenir, sancionar y erradicar violencia de género, así como las desigualdades”. A las madres solteras ofrece su respaldo “no están solas”. En este mismo renglón habló del afrontamiento al hostigamiento verbal, violencia física, acoso en las calles y en las escuelas, los matrimonios forzados y su expresión más grave, el feminicidio; Y nuevamente mencionó la perspectiva de género la interculturalidad, y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Destacó su preocupación por el problema de la violencia contra las mujeres y por ello dio a conocer que firmarán un convenio de colaboración con ONU Mujeres, para la atención de las formas de violencia contra las mujeres y niñas y la igualdad entre mujeres y hombres; por ello se suscriben convenios con los nueve ayuntamientos que tienen Declaratoria de Violencia de Género; sobre todo, de las niñas, cuando dijo que se comprometía a “terminar con la vergonzosa práctica de la venta de niñas”.

Mencionó la agenda 20-30 de la ONU para el Desarrollo Sostenible que busca luchar contra la desigualdad, la pobreza y la injusticia o sea los Objetivos para el Desarrolloible (ODS) 2015 que, entre diecisiete objetivos, se encuentra ¿Poner fin a la pobreza ? ; y entre otros, el compromiso 5 destaca que los firmantes emprendan acciones para la “Igualdad de género y Empoderamiento de la Mujer

Otro punto que considera importante favor de la cultura de igualdad, es la integración del Consejo Consultivo de la Secretaría de la Mujer, que seguramente estará integrado por destacadas académicas e integrantes de organizaciones civiles. Por no adelantarse a su programa, no mencionó en su discurso sobre el nombramiento de Violeta Pino Girón, a quien al siguiente día tomó la protesta junto a veinte personas que integrarán su gabinete. Violeta es la nueva secretaria de la mujer, quien tiene una larga trayectoria en el movimiento de mujeres, además de que ella fue subsecretaria, cuando la titular de esa dependencia fue Rosa María Gómez Saavedra. Pino Girón tiene todas las tablas, lo que me parece que garantiza un buen trabajo al frente de la Semujer y la certeza de contribuir con el adelanto de las mujeres.