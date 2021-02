Para Guerrero, ¿cuándo?

Ante la llegada de las supuestas vacunas contra del contagio de SARS COV-2 que tanto gritan nuestras autoridades federales, y ante la crisis sanitaria que estamos viviendo México, todavía no existe un mecanismo para llevar dichas dosis de vacunas a los diferentes estados del país, por ejemplo nuestro estado, se encuentra abandonado tanto por la autoridad sanitaria federal, así como de los gobiernos federales, estatales y municipal, vemos cómo va en aumento, los contagios de SARS COV-2; el personal médico no se da abasto, con dicha situación que cada vez es más grave en México.

Los guerrerenses ya no necesitamos más engaños de nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno; queremos ver soluciones a corto plazo, ya que las vacunas que supuestamente han llegaron no existe un protocolo de distribución de las misma por parte del el gobierno federal hacia los estados.

Vemos con tristeza cómo nuestro estado ha sido relegado, por las autoridades sanitarias y el propio gobierno, al no haber recibido las vacunas para las personas de la tercera edad, y solamente fueron puestas al personal médico y personas influyentes al sistema de salud, pero la ciudadanía no ha recibido ni la primera dosis de esta tan importante vacunas para conservar la salud y la vida.

Pareciera que al gobierno mexicano no le importa que los conciudadanos estén perdiendo la vida por esta epidemia, y solamente esté buscando beneficios para su propio bien y de partido, cuando es más importante la salud de los mexicanos, o está esperando ver cómo le va a su partido para tomar las decisiones que deben tomar ya para la salud pública de los mexicanos, cosa que no está haciendo.

Ahora dice el gobierno federal que está comprando miles de dosis de vacunas, pero a nuestro estado no ha llegado ninguna para la aplicaciones de la misma a los ciudadanos de este estado suriano, y con ello vacunar a los mexicanos, no vemos cómo se encuentra implementando el gobierno federal el sistema de vacunación hacia los estados del país.

Asimismo hacemos un llamado al presidente de la República, al gobernador y presidenta municipal, para que lleguen vacunas para la aplicación a la ciudadanía guerrerense que está en la zozobra y miedo por la terrible enfermedad, y se encarguen de implementar las medidas de aplicación, porque hasta ahorita solamente son puros discursos de los tres niveles de gobierno, pero en la práctica no se ven los resultados, por el contrario cada vez existen más contagiados y más muertes.

Mientras el gobierno federal, no hace nada y no deja que otros que están preocupados por sus habitantes, hagan lo correcto: comprar las vacunas, solamente hacerse notar ellos, (gobierno federal).

¡Hasta cuándo van a dejar los discursos demagógicos, que por tiempo ha estado escuchando el pueblo!

El pueblo quiere una solución al problema de la pandemia, y exhortamos al gobierno federal mande las dosis necesarias de las vacunas para que sean aplicadas a los ciudadanos de nuestro estado, y con ello poder contrarrestar la muertes causadas por esta enfermedad, y no se juegue con la población hasta ver los resultados de la contienda electoral, para tomar cartas en el asunto.

México y los mexicanos merecemos respeto de nuestros gobernantes, y es de ellos la obligación de proteger, cuidar a su ciudadanos, más cuando se trata de una epidemia, buscar la solución no el discurso, si no la propia ciudadanía y pueblo les van a cobrar la factura al no tener respuesta positiva y solución a esta pandemia y no verlo como un mecanismo político, como lo pretenden hacer nuestros gobernantes.

¿O USTED QUE OPINA AMABLE LECTOR?