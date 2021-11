Histórico nombramiento del presidente del TSJ

El día dieciocho del presente mes y año en curso, se llevó a cabo la sesión del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en donde por primera vez, si eligió por mayoría de votos al próximo presidente de ese órgano judicial, del cual fue electo por diecisiete votos a favor y uno en contra.

El magistrado electo fue RAYMUNDO CASARRUBIAS VAZQUEZ, para el periodo primero de diciembre del presente año hasta el día treinta de del año 2024, ahora solamente falta que sea ratificado por el Poder Legislativo en la próxima sesión de ese órgano, y pueda tomar posesión de su nuevo cargo dicho funcionario judicial; esperemos cumpla los compromisos que manifestó en su comparecencia ante el pleno de la Judicatura.

Esperamos que acabe con el nepotismo que existe dentro se ese órgano judicial, además que cuente con el conocimiento de las necesidades que imperan dentro del Tribunal Superior de Justicia, como son: mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, que en las sedes del Tribunal en cada Distrito Judicial en el estado sean remodeladas y ampliadas para tener un mejor espacio para la consulta de los expedientes, llámense juzgados civiles, familiares y penales, salas penales, civiles y familiares, donde se imparte y se administra la justicia.

Que se termine con la corrupción existente dentro del Poder Judicial; no más compromisos, que exista realmente e impere dentro de ese órgano judicial la administración de justicia pronta y expedita, como la sociedad lo pide a gritos.

Se aperturen plazas y reconocimiento de antigüedad para trabajadores que se encuentran y tienen años realizando labores dentro del tribunal, sin percibir un salario por parte del Poder Judicial, que exista el diálogo entre el nuevo presidente del Tribunal, una vez que sea ratificado en su nuevo cargo por el Congreso del Estado, con los justiciables, personal administrativo y con los abogados postulantes, que son los que conocen de fondo la problemática que existen dentro de ese órgano de justicia, pero no solo escuchar, sino también de solución a dichos problemas.

Que exista, mejor atención al público en general ya los abogados postulantes, de parte de los órganos judiciales y que venga realmente a realizado, una reestructuración real, formal y precisa, dentro de ese órgano judicial para el mejoramiento de la impartición de justicia; que el fondo auxiliar para la administración de justicia sirva como verdadero fondo auxiliar ante las necesidades dentro del sistema de justicia y no para préstamos a los miembros ese órgano judicial, que nunca son pagados y los que deben que paguen sus préstamos, para que no exista un fondo con fondos y no como actualmente se encuentra sin fondos.

Pero además el nuevo presidente, una vez que tome posesión, llegue con el firme compromiso de que realizar un cambio estructural dentro del Poder Judicial para agilizar la administración de justicia, pero no solo eso, sino también ver en los expedientes de cada uno de los magistrados, quienes ya cumplieron con sus años de servicios para poder designar nuevos magistrados o magistradas, que dentro de la Carrera Judicial.

Hay muchos esperando una oportunidad, que venga a terminar con los vicios existentes dentro del Tribunal Superior de Justicia del estado, porque el pueblo ya no quiere más de los mismos “atolito con el dedo”. ¿O usted qué cree, amigo lector ?.