Bloqueo en Ecatepec cumple casi 30 horas; exigen clausura definitiva de gasera

Se cumplieron 30 horas de bloqueo de la avenida Insurgentes en el centro de Ecatepec, Estado de México, que mantiene un grupo de vecinos de la colonia El Calvario.

Los manifestantes exigen la clausura definitiva de una estación de servicio de gas LP pues aseguran que representa un peligro para la población.

Afirman que autoridades estatales y municipales se acercaron para dialogar, pero no llegaron a un acuerdo.

El bloqueo colpasó el tráfico. Foto: cortesía | Luis Trejo

Fue minutos antes de las 13:00 horas del jueves cuando habitantes de la comunidad invadieron ambos sentidos de la cinta asfáltica que conduce al palacio municipal, la entrada a la autopista México-Pachuca, así como la intersección de la Vía José López Portillo.

Los manifestantes construyeron una barricada con llantas, piedras, donde colocaron cartulinas con los mensajes: “No a la gasera” y “Peligro latente”.

Los quejosos relataron que en mayo del 2022, en uno de los predios ubicados sobre la Avenida Insurgentes, comenzaron los trabajos de instalación de una gasera en las inmediaciones de su comunidad y muy cerca del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 29; y ante una serie de reclamos y protestas, las autoridades colocaron sellos de suspensión.

Sin embargo, se percataron que, hace unos días, los sellos fueron rotos y trabajadores de la construcción comenzaron de nueva cuenta con las labores en la introducción de material y redes de gas y salchichas; denunciaron que han hecho pruebas, lo que ha provocado que se expanda el olor a gas LP por toda la zona.

“No vamos a permitir por ningún motivo que la gasera entre en operación. Hemos estado exigiendo a las autoridades que nos den una respuesta y que no permitan que entre en operación, pero no nos hacen caso”, dijeron.

En la zona del bloqueo se encuentran elementos de Seguridad Pública realizando cortes a la circulación para que los automovilistas busquen otra opción, por loq ue no se ha registrado asentamiento vehicular.

