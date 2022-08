Sin seguro social y salarios de 2 mil pesos: así laboraban los mineros atrapados en Coahuila

De acuerdo a testimoniales recabados por esta casa editorial con familiares directos de los diez trabajadores atrapados en la mina, se supo que no cuentan con seguridad social y mucho menos están incorporados a una fuente laboral que les brinde prestaciones como atención médica en algún sistema de salud.

Carolina Guadalupe Álvarez Oviedo es la esposa de Jorge Luis Martínez Valdés, uno de los diez mineros que siguen atrapados, confesó que al menos a su marido no le daban servicio médico, no hay recibos de nómina y por consecuencia no había derechos laborales; estaban en la total defensión.

Los ojos de Caro se notan enrojecidos, con lágrimas a punto de salir por la situación que está viviendo, apenas y tiene ánimos para dar unos cuantos pasos para acercarse a la línea que divide la cinta amarilla del resto de las personas que están apostadas en las inmediaciones del pozo de carbón. Ella está consciente que las noticias sobre su marido pueden tornarse negativas y tristes, pero no quiere regresar a casa sin su esposo para darles cuentas a sus pequeños hijos.

“Con él, tengo que ir a entregárselos a mis hijos, de pie o como tenga que llegar pero a mis hijos se los tengo que entregar, son dos hijos de 16 y 10 años”.

Cuestionada sobre cuáles eran las condiciones laborales en las que laboraba Jorge Luis, señaló que no eran las mejores, sus pagos eran en efectivo y en un sobre, nunca estuvo dado de alta en el IMSS y mucho menos estaba incorporado a alguna nómina.

“Siempre fue sobre, ellos nunca han recibido una tarjeta, una nómina, nunca, siempre ha sido en sobre, todo en sobre, igual es tonelada que eches tonelada que te van a pagar, yo por conocimiento era lo que tenía de él de cómo se maneja todo”.

Mineros se van con el mejor postor

A decir de algunos de otros familiares, el sueldo que llegaban a percibir a la semana oscilaba en algunos casos en 2 mil pesos o hasta los 5 mil de acuerdo a la producción que se lograba durante las jornadas debajo de la tierra.

Es por ello que pese al riesgo que esta actividad representa las opciones de empleo son escasas y la opción de laborar en una empresa maquiladora es remota, ya que perciben sueldos que oscila en los mil 500 o mil 600 pesos con horas extra incluidas.

La joven mujer admite que el riesgo que corrió su marido fue muy alto, y solamente para enriquecer a otras personas.

“Siempre ha sido mucho riesgo esto, mucho riesgo para enriquecer a otras personas y perder la vida o arriesgar tanto la vida por nada”.

Reclamó a los dueños el por qué se desaparecieron cuando ocurrió este percance.

“La persona encargada de este predio, que dé la cara, que venga y me diga por qué salieron corriendo, ante mi nadie se ha acercado, que me digan por qué salieron corriendo, por qué los dejaron aquí, por qué tuvo que pasar dos o tres horas para que dieran aviso”.

Al respecto, el hermano de Jorge Luis Martínez Valdés, Sergio, reveló que hay una situación que se presenta mucho en este rubro de la minería, es el hecho de que como hay algunas opciones laborales, los carboneros se van con quien les va ofreciendo mejor sueldo, ya sean 100, 200 o 300 pesos de incremento.

“Aquí son diferentes dueños, diferentes patrones pero como están todos comunicados y como le ofrecieron un bono se acababa de cambiar, yo me imagino que mi hermano lo hizo a pesar de ver las condiciones del pozo que estaban más desgastado, más suelto, yo creo que lo hizo él para pagar colegiaturas, para pagar la escuela, por querer hacer más ahí están las consecuencias.

“Yo creo que el pensar de ellos es llevar el sustento a la casa a cómo vaya, como venga y como tope, ahora tocó la de perder”, dijo.

Sergio Alejandro Martínez Valdés, admitió que su madre está destrozada, “cómo llegar a casa mi cuñada con mis sobrinos, mi sobrino pequeño no sabe todavía nada de la situación, él cree que su papá anda trabajando, su papá es el sustento de la casa”.