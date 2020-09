Si no se van me voy a aventar: sujeto amaga con suicidarse para no ser detenido

Bajo los efectos de alguna droga, hombre ingresó a una vivienda en SLP y cometió actos violentos

Agentes de Seguridad Pública del municipio conurbado de Soledad en San Luis Potosí, realizaron la detención de un sujeto que incurrió en actos de violencia además de escandalizar en la vía pública. Elementos de Fuerzas Municipales se trasladaron a la calle de 16 de Septiembre en la Cabecera Municipal toda vez que se reportó que un sujeto había ingresado a un domicilio sin autorización además de escandalizar y causar daños materiales en el interior de dicho inmueble. ➡️Bomberos y policía de Toluca evitan suicidio de un hombre En la vivienda se encontraban mujeres y niños, a los que el sujeto agredió. Destrozó muebles, vidrios, espejos. A petición de la parte afectada, se procedió a tratar de detenerlo sin embargo al notar la presencia de los oficiales de policía se subió a la azotea y comenzó a gritar “si no se van, me voy aventar”. Los oficiales emprendieron las maniobras necesarias de convencimiento y tácticas de seguridad para evitar un posible suicidio, finalmente en una distracción se le logró sujetar de las piernas para enseguida someterlo. El individuo se resistió como gato boca arriba hasta que lo esposaron. José Alfredo N. de 55 años de edad es trasladado a barandilla para su certificación médica la cual arrojó intoxicación con la droga sintética conocida como cristal.

