Reportan balacera en la Terminal 3 del aeropuerto de Cancún

Autoridades del C5 de Quintana Roo reportaron una balacera dentro de las instalaciones de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún.

El ataque se registró alrededor de las 11:30 am, provocando que los pasajeros que esperaban dentro de las instalaciones entraran en pánico y salieran corriendo.

Este incidente provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad de la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad.

VIDEO | Pánico en el aeropuerto de Cancún por balacera en la terminal 3 (información en proceso)



Reporte de Balacera en el Aeropuerto...

Hasta el momento no se han registrado personas lesionadas de acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo, no obstante el titular de la dependencia, Óscar Montes de Oca señaló que aún no se ha confirmado que se trate de una balacera en la terminal aérea.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez aseguró que, en la zona del siniestro, no se han encontrado lesionados, cartuchos percutidos o indicios que confirmen el hecho, por lo que continuarán con la investigación.

911 de C5, recibe llamada sobre detonaciones de arma de fuego en la terminal 3 del Aeropuerto de Cancún, todas las autoridades en el lugar, al momento no se localizan lesionados, cartuchos percutidos o mayores indicios que confirmen el hecho. Se sigue verificando.

Al momento se espera la confirmación de la Guardia Nacional para que se brinde más información al respecto.