Madres de desaparecidos en Sonora piden ayuda al "Canelo" Álvarez

Con el fin de conseguir recursos que les permitan no depender de nadie, Rastreadoras de Ciudad Obregón lanzaron un vídeo para el boxeador Saúl el "Canelo" Álvarez, el cual se ha hecho viral desde entonces.

Desde el pasado 10 de mayo, la cuenta del colectivo cajemense publicó un vídeo a través de Facebook donde le hacían un llamado al deportista para pedirle una donación de un vehículo que tenga la capacidad para trasladar a doce personas.

Nora Alejandra Lira Muñoz, líder y fundadora del grupo de búsqueda, mencionó en entrevista con El Sol de Hermosillo que tenía la intención de hacer la petición a alguna figura pública, sin embargo no había determinado bien a quién.

“Yo estaba pensando en algún youtuber, artista o cantante, pero no sabía bien a quién porque al momento de yo hacer eso sabía que así como mucha gente me iba a apoyar, muchos también iban a criticar, pero no nos interesa mucho eso porque lo hacemos de corazón y por amor”, mencionó.

La madre de Fernanda, joven desaparecida hace dos años y hallada en una fosa clandestina en octubre del año pasado, dijo que la petición es sin ánimo de lucros, pues las mujeres al verse desprotegidas por parte de las autoridades y al no tener un apoyo constante de la ciudadanía recurren a este tipo de peticiones.

Cabe destacar que las mujeres de los colectivos ponen, en la mayor parte de las veces, sus medios para poder ir a atender reportes de búsquedas o bien financiar los rastreos en diversos puntos de Cajeme.

“Por ejemplo, ahorita recibí un llamado anónimo y estoy viendo quién puede ir a darme raite para poder ir a realizar la búsqueda; estamos cansadas de tener que depender de la gente para hacer nuestro trabajo”, mencionó preocupada.

Hasta ahora el vídeo en la red social alcanzó los 694 likes, 140 comentarios y 470 veces compartidas desde su segunda publicación el martes, en tanto, esperan que haya respuesta, pues medios internacionales retomaron el vídeo de Nora Lira para proyectar su petición.