Hay pocos presos por delitos federales en Guanajuato

IRAPUATO. A pesar de la disputa violenta que mantienen grupos del crimen organizado por el control de la venta de droga, en Guanajuato sólo cinco de cada 100 internos en penales del estado están procesados o sentenciados por delitos federales.

De acuerdo con datos del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el 30 de junio de 2021, en Guanajuato había seis mil 691 personas en prisión por haber cometido algún delito del fuero común, en tanto que hasta ese día había sólo 323 presos por delitos del fuero federal.

El mismo informe señala que la cantidad de personas en prisión por la comisión de delitos federales durante la Cuarta Transformación ha sido de las más bajas. Si bien en 2018 cerró con 316 personas detenidas y procesadas o sentenciadas por delitos del fuero federal, para 2019 la cifra de la población interna en penales por estos delitos bajó a 261 y para 2020 fue de 293.

Las cifras compartidas en el mismo informe detallan que en 2010, en la administración de Felipe Calderón, había 853 personas en prisión procesadas o sentenciadas por haber cometido un delito federal. Para 2011 eran 740 personas, mientras que para 2012 eran 597.

De acuerdo con Mauricio Bárcenas Bravo, doctor en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y consultor en temas de seguridad nacional, una de las explicaciones de por qué las cifras van a la baja es la reclasificación de los delitos: muchos que eran del fuero federal pasaron a ser del fuero común.

Sin embargo, añadió que una lectura más profunda indica que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se dejó de combatir a la delincuencia organizada y por ende a los delitos del fuero federal, situación que se ha continuado en los primeros tres años de la actual administración.

“No deja de llamar la atención el dato, pues tenemos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se mantuvo un promedio de entre 350 y 500 presos, cifra menor a los detenidos y procesados o sentenciados con Felipe Calderón, pero en la actual administración se llegó a tener 261 personas, lo cual habla de que no hay un combate a los delitos federales de manera frontal”, explicó.

Bárcenas Bravo señaló que a pesar de que ha habido detenciones importantes en el estado, como las de células criminales con armas de alto poder, la Fiscalía General de la República no atrae los casos y las investigaciones se quedan en el fuero común.

“Hemos visto que han detenido a personas con arsenales que no tienen corporaciones municipales y el caso no lo toman las autoridades federales, no les interesa, y entonces ¿qué hacen las autoridades locales? Los procesan por delitos del fuero común, para que no queden libres en las calles y delinquiendo”, lamentó.