¿Miguel Barbosa se mandó a hacer su estatua? El gobernador responde ante la polémica foto de la escultura

Una fuerte polémica ha generado una estatua del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, en el municipio de Zinacatepec, la cual sería parte de una exposición en la planta baja del palacio municipal; el gobernador fue cuestionado sobre ella y desconocía incluso dónde estaba y quién mandó a hacerla.

Se trata de una escultura de más de un metro que está en la parte baja del palacio municipal, la cual se ha mencionado fue hecha desde hace varios años pero no había lugar para colocarla.

Incluso se dijo que en un inicio la escultura se colocaría en el parque central, sin embargo, fue la escultura de unos danzantes la que terminó ocupando dicho sitio.

Habitantes comentaron que no se tiene planeada ninguna develación formal y que sólo fue colocada sin saber que este hecho iba a circular inmediatamente en las redes sociales, criticando esta manera de hacerle un homenaje al mandatario que constantemente presume ser de esta comunidad.

La escultura sería parte de una exposición en la planta baja del palacio municipal. Foto: Cortesía @AndarPueTlax

Barbosa responde a las críticas

Tras las fuertes críticas que se recibieron en redes sociales, debido a que la estatua parece haber sido colocada en las inmediaciones de Casa Aguayo, el mandatario publicó respondió en su Twitter que dicha información era falsa y que la información difundida es un ataque en su contra.

“Miren que estoy haciendo esto como una respuesta muy rápida a una locura que está circulando en redes, desde pues no sabemos quién, ni voy a investigar, de una afirmación que develé una escultura mía en el patio central de la casa de gobierno, de la sede del gobierno, o sea acá en Casa Aguayo”, puntualizó el mandatario.

Yo lo ignoraba hasta este momento. Agradezco la intención del ayuntamiento, pero he solicitado su retiro inmediato porque no comparto la idea del culto a la personalidad de los políticos y gobernantes.

Me considero una persona madura, seria y responsable. Soy un hombre congruente — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 4, 2022

Además, dijo que la estatua sí existe pero se encuentra en el municipio de Zinacantepec y responsabilizó al Cabildo de ese ayuntamiento de haber colocado la escultura en la explanada de la presidencia municipal de ese lugar.

Asimismo, la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital del Gobierno de Puebla emitió un comunicado de prensa en el que negó que dicho objeto forme parte del inventario del patrimonio estatal y reiteró que no se encuentra exhibido en Casa Aguayo.

