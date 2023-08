Enrique Alfaro se desmarca de MC por diferencia con la dirigencia nacional

Al gobernador Enrique Alfaro Ramírez se le acabó el interés de seguir en un proyecto que no entiende nada y desea buena suerte a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano al señalar que se toman decisiones con las cuales no está de acuerdo y cada quien debe asumir su responsabilidad.

Mencionó que tras la reunión sostenida el 11 de agosto en la Ciudad de México con el dirigente Nacional de MC, Dante Delgado y otros personajes destacados del partido, se dijo decepcionado y con la decisión de deslindarse de lo que se haga a nivel nacional pero rechazó la posibilidad de que esas acciones provoquen que los naranjas pierdan hasta el registro en el 2024.

“Los llevé a ganar elecciones muy importantes, encabecé un proyecto exitoso, convertimos este proyecto en uno de mucho mayor alcance nacional, estoy muy orgulloso y satisfecho con lo que hice y con lo que generé para Movimiento Ciudadano; yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional, no quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte”, aseguró.

Alfaro Ramírez negó que ésta situación pudiera representar un riesgo para perder todo lo ganado por ese tipo de decisiones y es por eso que se hace a un lado y se dedicará a su encargo como gobernador.

Además dijo que MC corre el riesgo de aislarse y de enviar un mensaje equivocado, así como tener decisiones basadas en datos no tan verídicos que “lo único que están generando es que este proyecto nacional no tenga rumbo claro, propósitos compartidos y no quiero ser parte de esto”.

De nueva cuenta reiteró el respeto que le tiene al dirigente nacional y el derecho de emitir una postura oficial del instituto político pero “las decisiones que están tomando no van a tener mi acompañamiento, no voy a ser parte de lo que viene para Movimiento Ciudadano”.

En lo local dijo que es un proyecto político mayor de edad y seguramente van a encontrar la forma adecuada de procesar las decisiones que se asuman pero lejos de esas decisiones.

De la reunión dijo que la impresión que le da es que en la dirigencia nacional no se tiene claridad de hacia dónde van y se cometen errores que considera graves y es por eso que sentenció que cada quien debe asumir sus responsabilidades y él no será parte de esos resultados.

En el caso de la elección del candidato presidencial del Frente Amplio por México y en donde parece ser que Xochitl Gálvez sería la abanderada dijo que no asumirá una postura al respecto porque decidió retirarse de la política electoral, si viene a Jalisco y le pide una reunión, las puertas de Casa Jalisco están abiertas tal como sucedió con el resto de los aspirantes. Nota publicada por El Occidental