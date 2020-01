Debería darles vergüenza: AMLO a Policías Rurales en Chilapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que "debería de darles vergüenza" a las policías rurales que les enseñan a usar armas a los niños, como ocurrió hace quince días en la comunidad de Chilapa, donde elementos de la CRAC grabaron a infantes empuñando rifles y escopetas.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador, dijo también que, la Secretaría de Gobernación a cargo de Olga Sánchez Cordero, está atendiendo ya este caso porque los menores de edad no pueden estar reclutados en policías comunitarias y realizar actividades de protección en los municipios de Guerrero.

“Eso de formar a niños con armas y tomar un video es un acto prepotente, no tiene nada que ver con la bondad ni siquiera con el poder porque el poder es humildad. Esas actitudes, esos desplantes de prepotencia no sirven, no significan nada, vergüenza debería de dar hacer eso, no se les va a aplaudir por eso”, externó.

El jefe del ejecutivo federal, insistió que su gobierno atiende las causas que originan la violencia y la inseguridad, y consideró que está compitiendo con los grupos delincuenciales para atraer a los jóvenes y que obtengan una oportunidad de trabajo y escuela, para que no se desvíen al camino del mal de acciones ilícitas.

“Lo básico es mantener la integración familiar que no se rompan las familias que haya bienestar, se fortalezcan valores que se atienda a niños y jóvenes… les comentaba que tengo información de que las bandas están enganchando cada vez a jóvenes de menor edad, desesperados y les vamos a ganar; les vamos a quitar a los jóvenes”, aseguró.

Sobre este tema, concluyó diciendo que, continuará impulsando los valores y educación que se tienen dentro de las familias, para lograr que los jóvenes estudien, se preparen, reciban una beca y obtengan un empleo digno que les permita tener aspiraciones y salir adelante.