Se accidenta Cecilia Andraca candidata del PES en la Costa Chica

La candidata del Partido Encuentro Solidario (PES) a la alcaldía de Cuautepec, Cecilia Andraca García, denunció que un vehículo le cerró el paso y chocó contra la camioneta en que viajaba con su chófer, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, al regresar de un acto político en la localidad de La Soledad.

La candidata, Cecilia Andraca, madre del ex alcalde, Emmanuel Gutiérrez Andraca, informó que el hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche de este lunes, donde resultó con varios golpes, cuando regresaba de un evento político, y este martes sería su cierre de campaña. Local Se tendrá amplio operativo de seguridad en las elecciones: Ernesto Manzano

En su red social Facebook, la candidata, publicó, al parecer luego del hecho, "la vida me ha echo fuerte y cada prueba me demuestra que Dios esta conmigo a pesar de todo, siempre me verán firme ante las adversidades y nunca me aprovecharé de sucesos difíciles para hacerme la víctima" .

"Hay doña Cecy para rato amigos, a los que trataron de causarme daño les deseo lo mejor y que Dios les de paz en sus corazones" posteó en la red social.

De acuerdo con la información recabada, la candidata viajaba a bordo de una camioneta roja, doble cabina, cuando se le atravesó otro auto de frente en la vía federal, a pesar que su chófer tocó el claxon, hizo caso omiso, lo que provocó que saliera de la carretera.

La candidata, señaló que anteriormente ha recibido amenazas a través de mensajes y llamadas para que se retire de la contienda electoral.