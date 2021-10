“Rick” la dejó sin su vivienda y ahora duerme a la intemperie

El huracán "Rick" provocó el desprendimiento de techos de lámina galvanizada, de cartón y asbesto en cientos de hogares de Zihuatanejo , sus ocupantes están a la intemperie ya que perdieron muebles y electrodomésticos y están preocupados porque no tienen dinero para reparar los daños, mientras tanto deben buscar un cuarto en donde quedarse.

Es el caso de la señora Dionise Lozano Maleno, quien relata que alrededor de las 2:00 de la madrugada los fuertes vientos desprendieron el techo de la mitad de su sala y de dos cuartos; la lluvia entró no sólo a inundar su hogar, sino también a descomponer televisiones, colchones, muebles y otros artículos.

Recibió ayuda de una vecina para refugiarse en la tormenta pero tiene que desocupar el espacio, por eso se vio en la necesidad de rentar un pequeño cuarto para ella, dos nietos y su madre de 105 años.

Dionise Lozano dice que no puede trabajar porque su mama requiere cuidados especiales y no puede dejarla sola, por eso no hay suficientes recursos para reparar su vivienda y mantener a su familia.

Como ella, muchas familias están en una situación similar, con su patrimonio destruido y sin un lugar por lo menos para dormir seguros; la señora Dionise Lozano llamó a los tres niveles de gobierno a que la ayuden a reconstruir su techo.

Su casa está en la colonia Morelos parte baja, Manzana 01 lote 02 sobre la calle Ignacio López Rayón, pidió al gobierno federal y del estado que sea integrado al censo de personas afectadas por el huracán "Rick", pues no pierde la esperanza de recibir ayuda.