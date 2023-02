Líder transportista denuncia intimidación por presuntos ministeriales

Presuntos agentes de la Policía Ministerial de Guerrero encañonaron e intimidaron al presidente de la Federación Interdisciplinaria de Transportistas, Pescadores y Líderes Sociales del Estado de Guerrero, Fernando Ureña Silvestre.

A través de un comunicado de prensa denunció el líder transportista que los hechos ocurrieron la noche del sábado en la carretera federal Acapulco-San Marcos región de la Costa Chica, a la altura del poblado de Tunzingo.

“Una camioneta blanca, doble cabina, sin placas, le cerró el paso y de ella descendieron sujetos vestidos de civil que se presentaron como agentes de la policía ministerial quienes le exigieron bajar de la unidad motriz, al tiempo que lo amagaban con sus armas”.

En la misiva se explicó que Ureña Silvestre se negó a bajar del vehículos debido a que no le mostraron una identificación, no portaban uniforme y la unidad en la que viajaban no se encontraba rotulada, además pese a que se identificó lo “insultaron, amenazaron y hasta lo encañonaron”.

Fernando Ureña responsabilizó a la Fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón de la agresión y de lo que pueda ocurrirle, pues después de los hechos teme por su vida.

Cabe mencionar que el presidente de la Federación de transportistas viajaba en una camioneta blindada “para salvaguardar su integridad física y la de su familia y colaboradores, debido al clima de violencia en que se encuentra inmerso Guerrero y que ha cobrado la vida, tanto de líderes del transporte público organizado, como de trabajadores del volante”.

Finalmente se dio a conocer que tales hechos fueron denunciados vía telefónica al número de emergencias 911, bajo el número de reporte 35729086.