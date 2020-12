Activan Protocolo Alba por desaparición de mujer en Acapulco

Una joven ama de casa de 23 años, fue reportada desaparecida desde hace un mes en Acapulco, por lo que la Fiscalía del Estado activó el Protocolo Alba.

La dependencia activó la alerta con el reporte PAGRO/0056/2020, ocurrido desde el pasado 11 de diciembre, por la desaparición María Félix Duarte Antonio de 23 años, originaria del municipio de Petatlán.

Además, se informó que la joven ama de casa, fue vista por última vez en la población de Petatlán; tiene el cabello negro, lacio y largo, mide 1.65 metros, complexión delgada, tez morena clara y ojos café oscuro.

En el informe no se indicó que como seña particular, tiene un lunar debajo de la nariz, no se mencionó la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

La Fiscalía del Estado pidió a la población en caso de tener información llamar al 018008327692 y el número de emergencias 911.