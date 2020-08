Trump recorre zonas afectadas en Louisiana y Texas por huracán Laura

Al término de la Convención Nacional Republicana, el presidente Donald Trump viajó hacia Louisiana para recorrer las zonas dañadas tras el paso del huracán Laura.

Asimismo en redes sociales, anunció que también visitaría Texas con el fin de brindar apoyo a los afectados.

"Nos dirigimos ahora a Louisiana y Texas para ver los daños causados por el huracán Laura. @FEMAY @FEMA_Petejunto con las fuerzas del orden y los primeros respondedores, están haciendo un gran trabajo".

....New Hampshire - and the big crowds - was great last night. Thank you! Heading now for Louisiana & Texas to check out the damage done by Hurricane Laura. @FEMA & @FEMA_Pete are, together with Law Enforcement and First Responders, doing a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2020

Por su parte, Judd Deere, vocero de la Casa Blanca, destacó que el mandatario estadounidense se dirigía a aquellos lugares para "estar con aquellos que resultaron afectados por el huracán Laura".

Cabe destacar que Trump consideró posponer su discurso de aceptación por las próximas elecciones presidenciales debido a que se aproximaba una tormenta, sin embargo, dijo que "tuvimos un poco de suerte, Fue muy grande, poderosa, pero pasó rápidamente".

Laura es el huracán más potente que afecta a Luisiana desde hace siglo y medio, según datos recabados por un investigador de la universidad de Colorado, especializado en huracanes, Philip Klotzbach.

El huracán dejó al menos 10 muertos en este estado y cuatro en la vecina Texas, la mayoría por inhalaciones de monóxido de carbono emitido por generadores eléctricos portátiles utilizados en el interior debido a los cortes de luz.

Otras cuatro personas perdieron la vida en Luisiana por caídas de árboles en sus viviendas y otra se ahogó después de que el viento hundiera su embarcación.

