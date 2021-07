OMS desaconseja una tercera dosis de refuerzo contra Covid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió hoy a los países miembros que sean "extremadamente cautos" y "no se vean tentados" a comenzar a administrar terceras dosis de refuerzo de vacunas anti covid, algo que en su opinión no ayudará a equilibrar el reparto global de dosis.



Los datos científicos "no justifican por el momento" esa dosis de refuerzo, que además "incrementa la desigualdad" en un momento en el que muchos países en desarrollo todavía no han podido inmunizar a sus poblaciones más vulnerables, advirtió el doctor Didier Houssin, presidente del Comité de Emergencia de la OMS para el Covid-19.

El comité, que se reúne aproximadamente cada tres meses para analizar la situación de la pandemia, también recomendó a los países miembros de la OMS que por ahora "consideren seriamente" el mantenimiento de las medidas de distanciamiento físico, en un momento de aumento de casos y auge de la contagiosa variante Delta.



En sus recomendaciones tras su octavo encuentro, el comité también pide a todos los gobiernos que apoyen a la OMS en su llamamiento a conseguir, mediante una mejor distribución global de las vacunas, que al menos el 10 % de la población de todos los países esté inmunizada en el mes de septiembre.