Biden anuncia cierre del espacio aéreo de EU a las aerolíneas rusas

El presidente estadounidense, Joe Biden, reveló este martes su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas, como han hecho también la Unión Europea (UE) y Canadá.

El anuncio de Biden desató una ovación de los legisladores que asistieron a su primer discurso sobre el estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso de EU

Tune in as I deliver the State of the Union address to a joint session of Congress. https://t.co/Kgg9cxK21w — President Biden (@POTUS) March 2, 2022

"Nos uniremos a nuestros aliados y cerraremos el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, para aislar aún más a Rusia y asfixiar todavía más su economía", aseguró el mandatario.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó este lunes que para Washington no era fácil tomar esa decisión, que con toda seguridad provocará una medida recíproca por parte de Moscú, porque muchos vuelos de sus aerolíneas "vuelan sobre Rusia para ir a Asia".

Este lunes Rusia cerró su espacio aéreo a los vuelos de 36 países, entre ellos todos los de la Unión Europea y Canadá, en respuesta a la misma medida adoptada por estos Estados tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, según informó la Agencia Federal de Transporte Aéreo (Rosaviatsia).

Las medidas europeas en represalia por la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero contra Ucrania han obligado a la aerolínea rusa Aeroflot a suspender todos sus vuelos a Europa y a sus países vecinos hasta los próximos meses de marzo o mayo.

También ha cancelado sus vuelos a varios de sus destinos en Estados Unidos y Latinoamérica, dado que el cierre del espacio aéreo europeo y canadiense obliga a sus aviones a dar un gran rodeo.