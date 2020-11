Huracán Eta se fortalece a categoría 4 y se dirige hacia Nicaragua

El poderoso huracán Eta sigue ganando fuerza durante este lunes en el mar Caribe al tiempo que se acerca a Nicaragua, en donde se espera que arremeta con devastadores vientos y lluvias a partir de la noche, segun detalló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

El ciclón, cuya fuerza se elevó a categoría 4 en la escala de cinco niveles de Saffir-Simpson, impactará la costa noreste de Nicaragua y las áreas vecinas del este de Honduras el próximo martes, afirmó el CNH en un reporte.

"Los datos satelitales indican que Eta continúa fortaleciéndose rápidamente (...) El fortalecimiento continuo es esperado hasta que Eta llegue a la costa de Nicaragua", añadió.

Hurricane #Eta Advisory 9: Eta Becomes a Category 4 Hurricane as Conditions Begin to Deteriorate Along the Northeastern Coast of Nicaragua. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2020

Hasta el viernes por la noche, las lluvias de Eta podrían causar "catastróficas" inundaciones y deslaves en Centroamérica, indicó el servicio. Jamaica, el sur de Haití, las Islas Caimán, El Salvador y el sur de México también podrían sufrir estragos.

Foto: EFE

Se teme que Eta sea el huracán más poderoso en impactar a Nicaragua en años, y podría poner a prueba al Gobierno del presidente Daniel Ortega, a cargo de una de las naciones más pobres del continente.

El gobierno nicaragüense está en alerta máxima. Evacuó algunas comunidades costeras y envió suministros para ayudar a los residentes a prepararse para el azote de la tormenta, reportaron medios estatales.

Foto: EFE

Mientras tanto, Honduras iniciaba evacuaciones en al menos cinco departamentos localizados en el litoral Atlántico, entre ellos Islas de la Bahía, un sitio turístico en el Caribe. Autoridades de protección civil dijeron que se estaban habilitando albergues a donde llevaban colchonetas y alimentos.

Después del mediodía del lunes, Eta se ubicaba a unos 135 kilómetros al este de Cabo Gracias a Dios, en la frontera de Nicaragua y Honduras, y avanzaba en dirección oeste a 15 kilómetros por hora. Sus vientos máximos sostenidos alcanzaban 195 kilómetros por hora, dijo el CNH.