Descartan que juicio político afecte reelección de Trump

La mayoría de los votantes jóvenes en Estados Unidos considera que el presidente Donald Trump abusó del poder y obstruyó la justicia, cargos que enfrenta en el tercer juicio político en la historia de ese país, según la encuestadora John Zogby.

Sin embargo, en videoconferencia desde Washington, organizada por la embajada de Estados Unidos en México, John Zogby, fundador de la encuestadora internacional, consideró que el juicio político no afectará la candidatura del republicano hacia la reelección.

"El juicio político no es la fuerza motriz para los votantes convencionales. Muy pocas personas están hablando sobre el juicio, quienes hablan del tema ya han tomado una decisión y nada la cambiará", expuso.

Asimismo, dijo que el fracaso de quitar al presidente Trump de su cargo se verá cómo algo que ya se sabía, pues al republicano lo apoya la mitad de la población.

Foto: EFE

"No importa lo que se diga, lo que se haga, lo que sea revelado o no revelado, la aprobación del presidente se mantiene en lo mínimo 41 %, lo más alto 46 %, y mientras hablamos su promedio es de 45 por ciento en las encuestas", manifestó.

Zogby señaló, también, que en las encuestas en las que se colocan a los diferentes aspirantes demócratas junto al mandatario, ninguna arroja una ventaja por encima de seis puntos, lo que no es suficiente para sacar a Trump de la Casa Blanca.

"Esto no es suficiente para sostener una victoria demócrata. Los demócratas además viven en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, no en Iowa o Florida, por lo que será competitivo", explicó.

Mundo Trump arremete contra su juicio político en el Senado

Además, consideró que los demócratas no han solucionado sus divisiones internas, lo que hace prever que una parte de los demócratas no votarán por Bernie Sanders, lo que puede llevarlo a ganar una nominación, pero sin el apoyo total del partido. El influyente encuestador advirtió al respecto que, si los demócratas quieren ganar, no sólo tienen que demostrar que pueden unirse los dos grupos internos de progresistas e institucionales, sino también la facción que cruza esos dos grupos.

"Es una facción que busca que, si se nominará un hombre blanco, en la boleta tiene que incluir una mujer, una mujer de color, un homosexual, un hombre afroamericano", dijo.

Zogby señaló por último que la economía, el cambio climático y las armas, son los temas que más preocupan a los jóvenes, quienes representan más de 50 por ciento de los votantes, rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.