Balenciaga, envuelta en polémica por abuso infantil: tachan de pornografía campaña de la marca

La marca de lujo Balenciaga se vio envuelta en una polémica luego de que fuera señalada de promover el abuso infantil a través de dos campañas que están relacionadas con menores de edad. Debido a las críticas y acusaciones, la tienda emitió un comunicado en el que decidió aclararlo lo sucedido.

Lo mismo hizo uno de los fotógrafos que participó llamado Gabriele Galimberti, quien a través de su cuenta de Twitter compartió un hilo en el que habló de cómo fue su colaboración en este proyecto. No es la primera vez que esta casa de moda genera un escándalo, ya que ha sido señalada por vender productos “basura” a un precio alto.

Sin embargo, es la primera ocasión en la que se enfrentan a un problema vinculado con infantes. Debido a la magnitud de los comentarios e inconvenientes que se estaban ocasionado, los encargados optaron por retirar la campaña de todos lados, asimismo, precisaron que están trabajando en las investigaciones correspondientes.

¿Campaña de Balenciaga promueve pornografía infantil?

La primera campaña en generar controversia fue una de las más recientes en estrenarse y que llevó el nombre de "Objects’"(Primavera/Verano 2023); la cual casi no estuvo conformada por prendas, sino que esta vez fueron accesorios y artículos para el hogar.

Algunos de ellos fueron sábanas, fundas para las almohadas y toallas, también hay productos para las mascotas como camas, bowls, collares y correas a juego; tazas, platos, jabones, tapetes de yoga, entre otras cosas.

Para promocionar esta colección, usaron niños que posaron para una sesión de fotos en donde aparecieron rodeados de los diferentes productos. En las imágenes, los menores salen dentro de habitaciones, de acuerdo con los usuarios, a simple vista no hay nada extraño, pues ellos están vestidos de manera normal.

No obstante, lo que generó una lluvia de reacciones negativas fue que los infantes estaban cargando o tenían cerca osos de peluche con un arnés negro, que es un elemento muy usado dentro del bondage, que es una práctica erótica y sexual que, entre otras cosas, se basa en inmovilizar el cuerpo de una persona.

La otra campaña corresponde a una colaboración que Balenciaga realizó con Adidas, en ella, en una de las imágenes aparece una bolsa negra encima de un escritorio lleno de papeles; en una de estas hojas está plasmada una página de la sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos del caso de Williams en contra de E.U.

En este litigio se anuló una parte en la que prohibía la pornografía infantil virtual pues según los jueces no era obscena ni real, esto porque los actores de estas producciones no eran menores de edad, sino que eran adultos con cara de niños.

Balenciaga responde tras polémica campaña

Luego de la polémica, los internautas confundieron estas dos colecciones, aunque fueron liberadas en fechas distintas. Aun así, la marca de lujo se disculpó de forma pública, al igual que un fotógrafo dio su opinión.

La tienda destacó en un comunicado: “Nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que haya podido causar nuestra campaña para las fiestas. Nuestros bolsos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. Hemos retirado inmediatamente la campaña de todas las plataformas”.

En este sentido, hablaron también de los archivos de la sentencia de la Corte: “Pedimos disculpas por mostrar documentos inquietantes en nuestra campaña. Nos tomamos este asunto muy en serio y vamos a emprender acciones legales contra las partes responsables de la creación del set y de la inclusión de artículos no aprobados.

Para cerrar con el mensaje pusieron: “Condenamos firmemente el abuso de los niños en cualquiera de sus formas. Defendemos la seguridad y el bienestar de los niños”. Por su parte, el fotógrafo Gabriele, quien participó en ‘Objects’, se deslindó de cualquier idea, pues indicó que él solo siguió órdenes.

“Solo se me pidió que iluminara la escena dada y tomara las fotos de acuerdo con mi estilo característico. Como es habitual, la dirección de la campaña y del rodaje no está en manos del fotógrafo”, explicó. Igual detalló que ha recibido cientos de comentarios negativos, y lamentó que en redes exista este tipo de linchamientos.

“Además, no tengo relación con la foto donde aparece un documento de la Corte Suprema. Esa fue tomada en otro set por otras personas y fue asociada falsamente con mis fotos”, concluyó Gabriele.

