No respetan medidas y regresan restricciones por aumento de casos Covid-19

El cambio de semáforo epidemiológico en algunos estados provocó que la gente rompiera el confinamiento social y las recomendaciones de las autoridades de salud, por lo que en algunos estados hubo incremento de casos de Covid-19 y volvieron a reforzar las medidas sanitarias.

El gobierno de Nuevo León tuvo que implementar la restricción de movilidad debido a que los contagios se dispararon y anunció el cierre, otra vez, de negocios no esenciales, así como invitó a la gente a que permanezcan en sus casas si no tienen un motivo fundamental para estar en las calles.

El gobernador Jaime Rodríguez dijo, en su momento, que no se trataba de un toque de queda, sino el objetivo es evitar más contagios y muertes a cusa de la pandemia.

El sábado, sin mayores problemas fueron acatadas las medidas de restricción de movilidad en la primera noche de acción. En la zona metropolitana regiomontana se invitó a la gente a regresar a casa, aunque la gran mayoría de los negocios cerraron a las diez de la noche, aunque algunos tardaron media hora más.

Foto: EFE

El secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci, mencionó que en el caso de Fuerza Civil podrán recomendar a los ciudadanos regresar a sus casas o en dado caso acompañarlos, pero no aplicar algún tipo de sanción o castigo. “Los vamos a regresar a sus domicilios, vamos a buscar diálogo y en dado caso de sospecha hasta acompañamiento a su domicilio".

"No puedes detener a nadie si no hay un tema legal que lo fundamente, no es nomás lo que se nos ocurra. Hay una orden de Salud, podemos hacer que se cumpla, pero será en el marco de la ley y con el respeto debido", señaló.

SONORA CIERRA SU FRONTERA

Sonora es otro de los estados que ha tenido aumento en casos de coronavirus, por lo que decidió cerrar su frontera con Estados Unidos, especialmente este 4 de Julio, que es feriado en el vecino país del norte por el Día de la Independencia, y cuyos ciudadanos tenían pensado celebrarlo en sitios turísticos de México.

Esto ocasionó que se generara una trifulca en el municipio de Sonoyta, cuando en plena línea internacional visitantes de Estados Unidos enfrentaron a manifestantes que desde ayer instalaron un retén para impedir el paso de turistas con destino a Puerto Peñasco.

Foto: Reuters

Circuló un video en redes sociales en el que usuarios expresaron que el problema inició cuando un residente estadounidense que acababa de ingresar a México junto a su familia por el puerto fronterizo de Lukeville, presuntamente se abalanzó con su vehículo contra uno de los civiles que ponían resistencia para que se retornara al país vecino.

MUERE PRIMER TURISTA TRAS APERTURA EN ACAPULCO

Otro estado que está en semáforo rojo es Guerrero, sin embargo las playas de Acapulco y Zihuatanejo ya fueron reabiertas, sólo para caminar o nadar, y sólo 48 horas bastaron para que la imprudencia de visitantes generará la primer víctima por ahogamiento en las playas de Acapulco, donde otro vacacionistas de la Ciudad de México alcanzó a ser rescatado en estado etílico.

Una de las recomendaciones que han realizado las autoridades de Protección Civil estatal, ante la presencia del mar de fondo, fue tomar precauciones por el alto oleaje.

Foto: Reuters

Sin embargo, vacacionistas que han arribado al puerto no han atendido las medidas, mucho menos las sanitarias y están ingresando en grupos a las distintas playas.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio, exhortó a prestadores de servicios a que informen a los turistas sobre los riesgos de ingresar a nadar a las playas.

NO DISMINUYE LA MOVILIDAD EN JALISCO

A pesar de que Jalisco se encuentra en el semáforo naranja por número de contagios y que de cada 10 pruebas por Covid-19 a nivel federal al menos cinco resultan positivas, en la ciudad de Guadalajara el número de personas en las calles no disminuye.

Las recomendaciones de la Federación y las autoridades estatales continúan vigentes, no sólo para que la población acate las debidas medidas sanitarias ante la progresiva apertura de actividades económicas, sociales y laborales, sino para que se queden en casa aquellos que no requieren de hacer alguna actividad esencial, en un afán de inhibir los focos de contagio.

Foto: Aurelio Magaña | El Occidental

Sin embargo, cada vez más son los tapatíos que abarrotan los diferentes puntos de la ciudad, sin que se respeten cabalmente los protocolos de sanidad, particularmente en zonas comerciales, tianguis o mercados.

Aunque en apariencia se pueden observar el cumplimiento de ciertas medidas como tapetes sanitizantes, disposición de gel antibacterial y regulación del flujo de personas en locales, como los que están por la zona de Obregón, lo cierto es que para cierta hora del día los tapetes están secos, no todos los comerciantes usan bien los cubrebocas, ni mucho menos instan a los clientes a que lo hagan o se separen entre sí, con el fin de respetar la sana distancia y evitar aglomeraciones.

BAÑISTAS LLEGAN A PLAYAS DE VERACRUZ

En Veracruz la gente ya está desesperada por el confinamiento, y con semáforo en rojo tanto en el estado como en el municipio porteño, los bañistas llegaron a relajarse a las playas de Villa del Mar sin tomar en cuenta las recomendaciones que han hecho las autoridades estatales y municipales.

Desde temprana hora los palaperos de la zona instalaron las mesas sin respetar la sana distancia, así como las sillas y sombrillas en el área de la playa para esperar a los paseantes para disfrutar de un día de sol y mar, pese a que aún continúan instaladas las banderas y los avisos de que está prohibida la actividad recreativa ante el riesgo de contagios por Covid-19.

Foto: Jorge Galindo

Varios ambulantes también se dieron cita para comercializar sus productos, desde volovanes, inflables, collares y aretes y demás. Los bañistas que llegaron a la zona se negaron a dar entrevistas, incluso se molestaron que se les cuestionara sobre la situación que vive Veracruz con respecto al riesgo epidemiológico por coronavirus. En la zona no se percibió la presencia de elementos de las corporaciones policiacas.

RECOMIENDAN NO ABRIR GIMNASIOS

En Zacatecas, a pesar de estar en semáforo naranja, el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, advirtió que los gimnasios son espacios de alto riesgo de contagio, a pesar de que su apertura fue autorizada para varios estados.

El funcionario explicó que la reactivación de algunos giros no esenciales, justo en el periodo de más contagios, obedece más a una cuestión económica:

El problema económico es grande, una parte de la población vive al día y si no tiene actividad, si no hace la venta de sus productos, no tendrá qué comer.

Foto: AFP

Señaló que es en los espacios cerrados, como los gimnasios, donde más se facilita la transmisión del coronavirus, aun cuando se apliquen estrictos protocolos.

Breña Cantú detalló que los protocolos dictados a nivel federal para la reapertura de gimnasios, incluyen no superar el aforo del 25 por ciento para permitir así la denominada sana distancia.

Nosotros no le vamos a decir a las personas que se vayan al gimnasio, como sector salud recomendamos el ejercicio al aire libre donde hay menor riesgo de contagio

||Con información de David Casas, corresponsal en Nuevo León / Oscar Gómez, Tribuna de San Luis / Elizabeth Ríos, El Occidental / Ingrid Ruiz, Diario de Xalapa / José Francisco Zorroza, El Sol de Acapulco y Raúl García, El Sol de Zacatecas||