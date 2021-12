¿Vacunar o no a menores de 11 años edad? Tribunal en México así lo resuelve

Un tribunal colegiado en San Luis Potosí ordenó a las autoridades sanitarias del país aplicar la vacuna contra el Covid-19 a un niño de 11 años, a pesar de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha autorizado su utilización en este sector de la población.

Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de dicha entidad consideró que basta con que las autoridades sanitarias de Estados Unidos hayan autorizado ya su aplicación para que sea pertinente aplicar la misma medida en México.

“Este órgano jurisdiccional estima que el hecho de que no exista aprobación por parte de la Cofepris, para la aplicación de la citada vacuna a los menores de cinco a once años, no es razón suficiente para dejar de proteger el derecho a la salud del infante quejoso vinculado con la observancia del interés superior de la niñez”, se puede leer en el documento.

En ese sentido, ordenó al Gobierno mexicano adquirir la vacuna Pfizer para aplicarla al menor, ya que se requiere de una vacuna distinta a la que se aplica a la población de 12 a 17 años y que incluso viene en una presentación distinta a la vacuna para mayores de edad.

“Porque el contexto de la pandemia actual permite advertir que no aplicársela conlleva un riesgo de pérdida de la vida, sobre todo teniendo en cuenta que a esta fecha existen tanto estudios científicos avalados por especialistas en la materia sanitaria, como la aprobación para uso de emergencia en países como Estados Unidos de América, de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 de Pfizer-BioNTech, que coinciden en que es segura para los niños de cinco a once años”, señaló el tribunal en su sentencia.

En países como Estados Unidos, Cuba y Chile, los primeros en aplicar la vacuna a los menores de edad, recomendaron aplicar la vacuna desde los cinco años para reducir la transmisión del Covid-19 y prevenir enfermedades graves, y así comenzaron la aplicación de esta vacuna.

En México, hace un par de semanas diversos padres y madres de familia empezaron a interponer amparos para que las autoridades sanitarias aplicaran la vacuna a sus hijas e hijos. Luego de diversos ordenamientos jurídicos, las autoridades impugnaron las órdenes de jueces y magistrados, pero empezaron a aplicar la vacuna a la población de 12 a 17 años.

La sentencia ahora expuesta es histórica, pues se trata de la primera que gana un infante menor de 11 años, y que aplica razonamientos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que aplica vacunas con formulación de 10 microgramos de la vacuna Pfizer, 20 microgramos menos que la que reciben los adolescentes.

