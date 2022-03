Delfina Gómez con disposición para reunirse con diputados, pero no da fecha

La secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, expresó su amplia disposición de reunirse con integrantes de la Cámara de Diputados interesados en el tema de Escuelas de Tiempo Completo y en otros temas del ámbito educativo.

En una tarjeta informativa la Secretaría de Educación Pública manifestó que por instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los beneficios que incluían las Escuelas de Tiempo Completo se mantendrán en el programa de La Escuela es Nuestra (LEEN).

Señala que los apoyos de alimentación y horario ampliado se entregarán de manera directa a las madres, padres de familia, alumnas y alumnos de centros de educación básica para evitar la participación de intermediarios y prácticas irregulares.

Delfina Gómez reafirmó su compromiso con los legisladores al diálogo y manifiesta que su prioridad es mantener la atención a los niños y niñas de las escuelas públicas del país.

Por su parte, Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, dijo en conferencia de prensa que Delfina Gómez ya fue invita y no ha dado fecha, por lo que esperarían a la secretaria para que confirme su visita a este recinto legislativo, pues tentativamente sería para el 6 de abril la reunión con los coordinadores.

En tanto, integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se manifestaron frente a la Cámara de Diputados para exigir la comparecencia de la Secretaria de Educación, Delfina Gómez, para que explique los legisladores y a los padres y madres de familia el porqué de la cancelación de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC).

Dirigentes nacionales encabezados por su secretaria general, Adriana Díaz; el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila; la ex diputada federal Verónica Juárez Piña, la diputada Gabriela Sodi, así como la diputada local Gabriela Quiroga, y los dirigentes nacionales Camerino Márquez, Karen Quiroga, entre otros, los perredistas dieron a conocer un plan de acción en defensa del derecho a la educación a 4 millones de infantes.

Ángel Ávila Romero recalcó que el PRD exigió al gobierno cumpla con su obligación de dar educación a las niñas y niños de México, quienes además puedan ir a escuelas de tiempo completo y recibir alimento caliente y los cuidados necesarios para tener los conocimientos y las herramientas para poder enfrentar mejor futuro.

En su turno, la Secretaria General, Adriana Díaz anunció que este instituto político inició una Jornada Nacional en Defensa de la infancia mexicana por la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) y la renuncia de la titular de la SEP por opacidad, corrupción y desinterés para que los niños puedan recibir educación de calidad.

La ex diputada federal Verónica Juárez Piña criticó la decisión de Delfina Gómez de no asistir a la reunión con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados para explicar la desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo, con el pretexto de que no tiene los elementos necesarios y la información suficiente sobre el tema.









