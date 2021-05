Alumnos regresarán a las aulas, pero sin recreo

Tras el confinamiento por Covid-19, los alumnos de educación básica regresarán a las aulas conforme la autoridad vaya indicando en cada entidad, aunque de forma diferente a lo que estaban habituados antes de la pandemia.

De acuerdo con la Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante Covid-19, los estudiantes de primaria y secundaria tendrán hasta una nueva forma de pasar los recreos.

Ahora permanecerán en el salón de clases durante el receso para la ingesta de sus alimentos, no tendrán libre circulación en los patios, no tendrán contacto directo, no se les verá correr y abrazarse en grupos, mucho menos compartir la torta o algún otro aperitivo o bebida.

Tras hacer la limpieza del lugar mantendrán sana distancia en el consumo y al final deberán limpiar de nueva cuenta y tirar el resto de la comida en un cesto, indica el documento de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para el regreso a las aulas, los protocolos recomiendan organizar la asistencia alternada de los niños de primaria, de tal forma que cada día asista la mitad de la matrícula total del plantel, mientras que la otra mitad siga aprendiendo en casa.

“(Un ejemplo) de cómo podría organizarse la escuela consiste en convocar a la asistencia dependiendo de su apellido: lunes y miércoles a los estudiantes con inicial del apellido paterno de la A a la M. Martes y jueves los del apellido paterno de la N a la Z”.

Los viernes también se alternarían: una semana los que asistieron lunes y miércoles y la siguiente los estudiantes que fueron martes y viernes.

En el caso de secundaria, un ejemplo de organización podría ser la asistencia alternada por semana: en la primera acudirían los de la A a la M y en la segunda semana el resto.

Durante esta etapa también quedarán suspendidas todas las ceremonias, como las que habitualmente ocurren los lunes.

Las clases de educación física se limitarán a materiales didácticos o estrategias que impliquen la participación individual o en las que interactúen en pequeños grupos, manteniendo la sana distancia, por ejemplo: retos motores, recorridos motrices, circuitos de acción motriz, y otras.

En caso de solicitar la presencia de madres, padres de familia o tutores con los docentes para temas académicos, se realizarán a través de medios virtuales o de manera presencial con un número reducido de participantes, también en reuniones escalonadas, en espacios abiertos y respetando las medidas.

La dependencia a cargo de Delfina Gómez indica que la nueva normalidad “nos obliga a reorganizar la operación en la escuela, con diversas medidas para mantener la sana distancia y promover la higiene, limpieza y salud de la comunidad. Sin embargo, es recomendable, en la medida de lo posible, involucrar a nuestros estudiantes en estos procesos, que formen parte en la toma de decisiones, y junto con ellos, analizar posibles soluciones para atender las necesidades que demanda esta nueva organización en la escuela”.

La dependencia prevé que 15 días después de que concluya la vacunación de poco más de un millón y medio de profesores de educación básica, los Comités Participativos de Salud Escolar que se crearon en el mes de marzo del año pasado se reincorporen a sus labores para establecer diversas fases previas, entre ella la de limpieza general de los planteles, hacer un diagnóstico de su condición, organizar el acceso y las rutas internas de circulación, además de establecer los filtros de identificación de síntomas y personas con Covid-19.

Por ahora las medidas de la SEP son exclusivas para las 16 entidades que se encuentran en semáforo verde y en la medida en que se reporten menos casos de Covid-19 en el país podrán modificarse, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.