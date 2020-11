Rosario N confirma apegarse a figura de testigo colaborador

Rosario N, extitular de la secretaría de Desarrollo Social, confirmó esta noche que se apegará a la figura de testigo colaborador con la Fiscalía General de la República para seguir su proceso en libertad.

En su cuenta de Twitter, la exfuncionaria dijo que se hicieron comentarios que no fueron acordados con ella, en referencia a las declaraciones que hizo su abogado por la mañana sobre un esquema de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

"He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad".

He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) November 25, 2020

Por la mañana, Sergio Arturo Ramírez, quien forma parte de la defensa de Rosario N, dijo que la exfuncionaria dará a conocer toda la información sobre cómo Luis Videgaray orquestó el desvío de recursos para la campaña de Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia, las elecciones intermedias del 2015 para la renovación de la Cámara de Diputados, las elecciones presidenciales del 2018 para apoyar a José Antonio Meade y la gubernatura del Estado de México en 2017, todo a favor del PRI.

Aunque Videgaray fue mano derecha y jefe de campaña de Peña Nieto en 2012, el abogado de Robles descartó acusaciones contra el exmandatario: "Al expresidente Peña Nieto no se le va a buscar de ninguna manera porque no hay ningún vínculo que lleva a la maestra (Rosario Robles) allí. Todo es directamente con Luis Videgaray".

En un mensaje a medios a las afueras del Reclusorio de Santa Martha Acatitla, Ramírez anunció que hoy presentará a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda la solicitud para testigo colaborador en la investigación sobre la Estafa Maestra, con lo que el Ministerio Público le tome su declaración y abriría la puerta para que salga de la cárcel.

Tras entrevistarse con la exfuncionaria, el litigante sostuvo que en las declaraciones que haga ante el Ministerio Público no se contempla mencionar al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, actualmente senador por el PRI, ya que el único que orquestó el desvío de recurso por más de cinco mil millones de pesos del erario, fue Videgaray.

“El que pida el criterio de oportunidad, no quiere decir que se declare culpable, sigue manejándose como inocente, la figura del criterio o testigo protegido es para que diga lo que ocurrió y no por ello sea declarada culpable”, enfatizó.

El abogado sostuvo que la solicitud de criterio de oportunidad se hará mediante un acuerdo con la Fiscalía General, en los términos que ellos nos digan, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIT) de Hacienda.

Rosario no quiere la cárcel: abogado

En declaraciones a Radio Fórmula, su abogado, Epigmenio Mendieta, dijo que su cliente, de 64 años, no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel y tomó esta decisión luego de que la Fiscalía General de la República pidiera dos nuevas órdenes de arresto en su contra, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Estas nuevas órdenes de arresto "orillan a Rosario a tomar esta decisión", apuntó el letrado sobre el llamado "criterio de oportunidad" que está buscando la exsecretaria y que consiste en colaborar con las autoridades a cambio de beneficios procesales.

Para Mendieta, si se concreta definitivamente que Robles sea testigo colaborador de la Fiscalía, en un mes ella podría estar enfrentando su proceso en libertad, tras pasar más de un año entre rejas.

Robles decidió optar por colaborar porque desconocía si, de concretarse las nuevas órdenes de detención, podría optar a los mismos beneficios, afirmó el abogado.

La decisión de Robles de ser testigo colaborador de la Fiscalía da un giro a su proceso.

Rosario Robles, acusada de permitir el desvío de fondos por 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma, aseguró el pasado 26 de octubre en una carta desde la cárcel que no mentirá para obtener su libertad ya que es inocente y no quiere "salir por la puerta de atrás".

Según el abogado, ella sintió abandono -en las "propias palabras" de Robles- por parte de gente cercana a ella en el Gobierno anterior, por lo que decidió actuar.

"Ella esperaba solidaridad por parte de los que formaban parte de ese gabinete", dijo.

Robles no es la única persona de la Administración de Enrique Peña Nieto que ha decidido actuar como testigo colaborador.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, acusado de corrupción en el caso Odebrecht y por la compraventa irregular de una planta de fertilizantes, fue extraditado desde España a México tras un acuerdo con la Fiscalía por el cual acusó a Peña Nieto y a Videgaray en una red de sobornos y ahora afronta su proceso en libertad.













