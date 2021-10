Pandora Papers incluye a políticos de la 4T

Más de tres mil mexicanos o con residencia en México movieron fortunas a 22 paraísos fiscales de todo el mundo con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales. En el listado figuran políticos cercanos a la llamada Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador, revela la investigación publicada ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), denominada Pandora Papers.

Entre los nombres que resaltan están el de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador coahuilense de Morena, Armando Guadiana Tijerina, y Julia Abdala Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La investigación —que involucró a 600 periodistas de decenas de medios en el planeta— se basa en 11.9 millones de archivos de 14 despachos de servicios financieros que crearon sociedades en paraísos fiscales. Supone la mayor filtración de la historia, superando los llamados Panamá Papers publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción. En México participaron periodistas de Quinto Elemento Lab, Proceso, El País y Univisión.

Scherer Ibarra, quien se desempeñaba hasta hace un mes como consejero jurídico del presidente López Obrador, aparece vinculado a una de estas sociedades offshore para controlar un departamento en Miami Beach, Estados Unidos.

Según la investigación, en marzo de 2011 Scherer recibió 50 mil acciones de una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas (BVI), llamada 3202 Turn On Ltd, la cual controlaba una sociedad de papel de Florida (3202 Turn LLC), que a su vez era propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado en 1.5 millones de dólares.

El nombre de Julio Scherer Ibarra aparece en los registros fiscales del departamento entre 2013 y 2016.

En el año 2019 no aparece y en 2020 figura el banco Morgan Stanley como declarante del departamento mencionado.

De acuerdo con los documentos filtrados del despacho Trident Trust, que administraba la sociedad de BVI, Scherer recibió las donaciones de la compañía de Ilja Landsmanas Dymensztejn y su esposa, Ivonne Yolanda Stern Wolf, quienes eran sus clientes.

La familia Landsmanas es dueña de Corporativo Kosmos, un grupo empresarial que surte de diversos alimentos a hospitales importantes, empresas, guarderías, cárceles y plataformas de Pemex y que está bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por “la supuesta entrega de sobornos a funcionarios y por evadir impuestos con empresas factureras”.

Otro de los funcionarios salpicados es Jorge Arganis Díaz Leal, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, quien aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Por otra parte, los documentos publicados indican que Julia Abdala, pareja sentimental de Manuel Bartlett, aparece vinculada a la sociedad panameña Roybell International Inc, que no cuenta con empleados ni oficinas. En 2012 se le asignaron 10 mil acciones al portador, lo que no deja registro del dueño real de esta sociedad.

El senador por Morena y empresario minero, Armando Guadiana, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que, según los documentos, resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee.

La investigación revela de la misma forma los secretos financieros de tres mil 47 clientes mexicanos o que viven en México, que crearon mil 913 entidades secretas en 22 paraísos fiscales para mover alrededor de mil 270 millones de dólares.

Esto a través de nueve despachos de abogados: Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Overseas Management Company, Asiaciti Trus Asia Limited, Alpha Consulting Limited, DAD Law, Fidelity Corporate Services Limited, SFM Corporate Services, CIL Trust International Inc y Trident Trust Company Limited.

La filtración contiene distintos registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos dueños de las firmas offshore.

A pesar de que en México construir paraísos fiscales no constituye por sí un delito, sí los es cuando la estructura no fue reportada ante las autoridades tributarias, con recursos de origen ilícito, o si participó en operaciones de lavado de dinero.

En los Pandora Papers también aparecen Francisco Labastida Gómez y Andrés Conesa Labastida, hijo y sobrino de Francisco Labastida Ochoa, exgobernador de Sinaloa y excandidato presidencial del PRI; Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel; Fernanda Castillo Cuevas, esposa del actual mandatario mexiquense, Alfredo del Mazo, y Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y esposa del político del Partido Verde Jesús Sesma Suárez.

En la investigación también participaron medios como The Washington Post, The Guardian y la BBC.

UIF anuncia investigación

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció que ya inició una investigación sobre el caso Pandora Papers, que involucra a más de tres mil mexicanos, incluidos políticos y empresarios. A través de sus redes sociales, el titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que tiene conocimiento de la investigación periodística y adelantó que ya inició una investigación en México.

“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, indicó el funcionario federal.

Los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelaron que tres mil 47 mexicanos o personas que viven en el país movieron fortunas a paraísos fiscales.

Cabe aclarar que esta actividad no es considerada ilegal por sí misma a menos que se demuestre que los movimientos tuvieron la finalidad de evadir impuestos.

Involucrados, 35 líderes mundiales

La más reciente investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas inglés) reveló que 35 líderes mundiales, 14 de ellos latinoamericanos, tienen activos en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos.

De los 14 jefes de Estado latinoamericanos, 11 ya no están en el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el

dominicano Luis Abinader, revelaron

The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, medios que participaron en la investigación conocida como Pandora Papers.

Entre los 11 exmandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

La investigación también pone bajo la lupa al ministro de economía de Brasil, Paulo Guedes, y al presidente de su Banco Central, Roberto Campos Neto.

Y en Argentina, al consultor Jaime Durán, cercano al expresidente Mauricio Macri, y al ya fallecido Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner.

Los archivos también destapan actividades financieras del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladímir Putin. Salpican al exprimer ministro británico Tony Blair; al antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn; a los cantantes Julio Iglesias y Shakira, y al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.

Revelan que el rey Abdalá II de Jordania supuestamente gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares y que el primer ministro checo, Andrej Babis, colocó 22 millones de dólares en empresas fantasma que se utilizaron para financiar la compra de Château Bigaud, una gran propiedad ubicada en Mougins, en el sur de Francia.

Los Pandora Papers siguen la estela de filtraciones de documentos como los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso, los Panama Papers y LuxLeaks, pero la ICIJ asegura que esta última es la mayor filtración, con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi tres terabytes de datos.





