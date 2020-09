México activa Plan B para conseguir vacuna contra Covid

La vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford está en pausa, pero ya hay un plan B. Se trata de la vacuna Sputnik V, fármaco ruso que se espera llegue en noviembre luego de que la farmacéutica mexicana Landsteiner Scientific adquiriera 32 millones de dosis contra el coronavirus Covid-19.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que pese a la pausa en los ensayos en la vacuna de AstraZeneca, hay la garantía de que México tendrá más temprano que tarde el medicamento contra el coronaviirus.

“Tenemos otras opciones de vacuna, estamos inscritos en los principales proyectos de investigación para tener la vacuna a tiempo. No varía el que se haya presentado esta situación con una de las empresas con las que tenemos convenio”, explicó el jefe del Ejecutivo en la conferencia mañanera.

En agosto pasado, la Fundación Carlos Slim anunció un acuerdo con AstraZeneca y la Universidad de Oxford para la producción y distribución de 150 millones de dosis de la vacuna para la región de América Latina. México, que se sumó a la lista de países para los ensayos de la Fase 3, tendría acceso preferencial porque aquí se embotellaría el fármaco para repartirlo a todo el continente, según el plan.

Sin embargo, este martes la farmacéutica británica anunció una pausa en las pruebas de la Fase 3 luego de que uno de los voluntarios presentara una reacción negativa. De acuerdo con el diario The New York Times, el voluntario sufre mielitis transversa, síndrome inflamatorio que afecta la médula espinal ocasionado por infecciones virales, pero aún no se sabe si lo desarrolló debido a la vacuna.

Ahora la esperanza está en los rusos, que firmaron un acuerdo para que Landsteiner Scientific distribuya 32 millones de dosis de Sputnik V a partir de noviembre, siempre que obtenga la aprobación de los reguladores mexicanos, indicó el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) en un comunicado.

“Hemos acordado entregar un gran volumen de la vacuna Sputnik V, lo que ayudará a 25 por ciento de la población mexicana a recibir acceso a una inmunización de forma segura y efectiva”, dijo el director de RDIF, Kirill Dmitriev.

43 proyectos de vacunas registrados en la OMS son objeto de ensayo clínico en humanos

DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS A VACUNAS

Landsteiner Scientific fue constituida el 29 de enero de 1998, en la ciudad de Toluca, Estado de México, por Miguel Antonio Granados Cervera y Francisco Javier Isla Salvatori.

El laboratorio es uno de los principales proveedores de medicamentos genéricos del gobierno mexicano. Su nombre hace honor a Karl Landsteiner, biólogo austriaco que ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1930, se lee en su página de internet.

Cuenta con dos plantas farmacéuticas con tecnología de última generación y un portafolio de 200 productos. Desarrolla tratamientos de alta especialidad, biotecnológicos, medicina genómica y más recientemente ha incursionado en cannabis medicinal. También cuenta con una línea de insumos para la prevención y atención de Covid-19.

Actualmente es un grupo compuesto por tres filiales: Landsteiner Scientific, Landsteiner Pharma y Landsteiner Cannabis Health.

Desde el sexenio de Vicente Fox Quesada (2001-2006), el grupo recibe cada año millones de pesos en recursos públicos (a excepción de su área de cannabis), de acuerdo con información del portal de compras públicas Compranet y la plataforma digital de auditoría y consulta ciudadana Contratobook.

Solo en lo que va de 2020, la farmacéutica ha firmado con la actual administración federal 43 contratos que suman casi 979 millones de pesos.

Landsteiner vende a todas las instituciones de salud del gobierno federal, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) hasta los hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina, los Servicios de Atención Psiquiátrica, el Instituto Nacional de Cancerología y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/ SIDA (Censida).

Hasta hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene registrados 34 proyectos de vacunas que son objeto de ensayos clínicos con humanos y 145 se hallan en una fase preclínica, aunque diversos especialistas consideran ilusorio que haya una vacuna contra el Covid-19 antes de fin de año.

“Para autorizar una vacuna, los ensayos clínicos deberán demostrar un nivel alto de seguridad, eficacia y calidad”, previene la Agencia Europea del Medicamento, que baraja como muy pronto principios de 2021.

Con información de Saúl Hernández y agencias