Arranque de campaña de Xóchitl Gálvez genera expectativa en Zacatecas

Habitantes del municipio de Fresnillo, Zacatecas y autoridades locales se preparan para dar la bienvenida a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez; reconocen que los tomó por sorpresa la decisión de arrancar su campaña en esa ciudad que es gobernada por Morena.

Diana Isela Valdez, ama de casa, comentó que no se esperaba que Fresnillo fuera elegido como la sede de un evento político de tal naturaleza, pues, aunque ha figurado como un lugar violento en los medios de comunicación, opina que la violencia es un problema de todo México.

“La inseguridad es un tema que lo tenemos en todos lados, es un tema nacional que a todos nos afecta, por supuesto que en Fresnillo nos ha afectado bastante, pero creo que estamos igual en todo el país”.

Sin embargo, agregó que todos los ciudadanos de Fresnillo tienen el derecho de escuchar las propuestas que lleven todos los candidatos y “por supuesto que Xóchitl es bienvenida aquí a Fresnillo”.

Diana Isela reconoce sentirse insegura, pues incluso ha cambiado sus actividades habituales desde que hace algunos años aumentaron los índices del delito, aun cuando no ha sido víctima directa de algún crimen.





Al igual que Diana, el 96.4% de los fresnillenses consideran que es peligroso vivir en su ciudad según las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La encuesta en la que se sustenta este resultado, fue hecha en diciembre, antes de los asesinatos de dos parientes de la familia Monreal Ávila que acapararon los titulares de medios nacionales.

Cabe señalar que, en los últimos 20 años, Fresnillo ha sido gobernado por tres integrantes de dicha familia, cuyas administraciones suman cerca de 12 años:

Rodolfo, en funciones de presidente municipal del 2004 al 2007 ,

en funciones de presidente municipal , David, quien encabezó el ayuntamiento del 2007 al 2010

quien encabezó el ayuntamiento del Saúl, electo en el 2018 y reelecto en 2021.

“No somos el primer lugar”

En enero, con cinco homicidios, Fresnillo se ubicó en el lugar 45 de los 50 municipios prioritarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que respecta a incidencia de asesinatos. Con ese saldo, Fresnillo se ubicó muy por debajo de otras ciudades prioritarias como Tijuana que registró 136 víctimas, Juárez, que tuvo 103 y León, que terminó el mes con 57.

“Decir que la señora Xóchitl Gálvez, viene a la ciudad más insegura del país, significa que no ha leído lo último que hay, porque no somos el primer lugar y a lo que viene es con la mala intención de decir que los gobiernos de Morena están fracasando”, opinó Juan Antonio Luna Santos, profesor de telesecundaria.

“Si hablan de seguridad que primero se vean de dónde viene la inseguridad, quién la generó, si es un asunto responsabilidad de este gobierno o es un asunto que se viene derivado de un proceso de largo tiempo”.

El profesor aseguró que a él no le ha afectado “gran cosa” la inseguridad de Fresnillo: “He tenido la suerte de no tener una situación adversa en mi vida, yo sigo mi vida normal, como cualquier ciudadano”.

“Fresnillo no es el municipio más violento del país”

La presidenta municipal interina, Rita Rocío Quiñones de Luna quien sustituye desde hace tres meses a Saúl Monreal –hoy candidato al Senado por Morena- insistió en que “Fresnillo no es el municipio más violento del país”.

Al respecto, la militante de Morena agregó: “Quisiera saber de qué manera objetiva se basan que Fresnillo sea el municipio más violento del país. Sabemos que hay una encuesta, que no me voy a pelear porque es una realidad que hay mucho trabajo por hacer, pero también es importante mencionar que las encuestas no evalúan a cada uno de los estados y a cada uno de los municipios del país”.

Apenas este martes, Rita Rocío Quiñones dijo haber recibido el oficio con la petición de que el Ayuntamiento brinde las facilidades para la realización del evento encabezado por Xóchitl Gálvez, el cual tendrá por escenario la explanada de la expresidencia municipal, en el centro histórico de Fresnillo, lugar en el que se llevan a cabo eventos artísticos y cívicos como el del grito de independencia.

“Es decisión de la candidata el que quiera venir y sus motivos tendrá, para hacer el arranque de campaña aquí en Fresnillo y aquí como en cualquier otro lugar, tienen los espacios abiertos, tiene esa libertad y sobre todo el derecho (…) el gobierno municipal debe ser neutral ante este proceso”.

