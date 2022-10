Tren Maya quedaría incompleto: conflicto con ejidatario amenaza último tramo, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el último tramo del Tren Maya, entre Xpujil y Chetumal, en Quintana Roo, podría quedar inconcluso debido a los conflictos que hay con un grupo de líderes campesinos de los cinco municipios que atraviesa.

“Si insisten en no permitir el avance de la obra y hay bloqueos y no nos dejan, se queda el tren hasta Xpujil y no hay tren de Xpujil a Chetumal”, sentenció.

El presidente agregó que se pagarán las indemnizaciones a partir de los avalúos que se realicen. “No podemos pagar más de lo que diga el avalúo”, subrayó.

“Ya les mandé decir que de quieren su nieve”, subrayó el mandatario al reiterar su negativa de cumplir con las demandas de los líderes comuneros.

“Resulta que en el tramo de Xpujil a Chetumal hay cinco ejidos, que los dirigentes, aclaro, no los campesinos, los comisariados, no los estoy acusando, nada más estoy informando, no quieren que pase el tren, o sí quieren, pero están condicionando a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega, eso fue a finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, es una demanda de hace medio siglo, habría que ver si ya estaban constituidos estos ejidos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa.

El presidente amagó con dar a conocer quiénes son los responsables de detener esta obra y aseguró que si llamaran a asamblea no tendrían respaldo de los pobladores.

Finalmente, se dijo seguro de que nadie va a detener la transformación que emprendió su gobierno, pues habrá continuidad en la próxima administración.

El presidente comentó que los tramos con problemas son donde están a cargo los ingenieros militares y ahí “nos querían ponchar”, los que corresponden de Tulum a Escárcega, pero su gobierno liberó el tramo más difícil, que era de Cancún-Tulum.

Los últimos dos tramos, entre Xpujil y Chetumal, comprenden los últimos 500 kilómetros del Tren Maya.

