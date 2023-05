Adán Augusto López rechaza que se haya expropiado a Grupo México

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó que el Gobierno federal haya expropiado tres tramos de vías férreas a Ferrosur, y aseguró que hay conversaciones con Grupo México para la compra de estos.

“No estamos expropiando nada, es una ocupación temporal, así lo señala el decreto, eso no es sinónimo de expropiación”, dijo en conferencia de prensa desde Durango.

Ayer por la mañana elementos armados de la Secretaría de Marina tomaron posesión de tres vías de Ferrosur al sur de Veracruz, cumpliendo con un decreto publicado a la misma hora en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Dicho decreto declaró de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras de poco más de 120 kilómetros de las líneas Z, A y FA que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, todas concesionadas a Ferrosur.

“Había conversaciones con Grupo México respecto a ese tramo, no hubo un acuerdo, y legalmente las dos partes llegamos a esta libertad. No descartamos que hay muy pronto un acuerdo y podamos pasar a favor del Estado mexicano ese tramo, pero eso se conversará seguramente con la empresa”, añadió el titular de Segob.

López Hernández explicó que la determinación del Gobierno federal para esta ocupación temporal es porque el tramo forma parte del Corredor Transístmico, por donde pasan combustibles, mercancías y demás productos para el suministro del sureste del país, por lo que es un asunto de seguridad nacional.

“Es la conexión entre lo que se conoce como el Corredor Transístmico para que parta de Salina Cruz y que debe de terminar en Coatzacoalcos, pero ese tramo estaba concesionado a Grupo México. Para el gobierno es un asunto de seguridad nacional y por ello se decidió intervenir en un esquema legal que se llama ocupación temporal para que sea la Secretaría de Marina a través de una empresa que se llama Concesionaria del Istmo de Tehuantepec, o algo así, pueda operar en su totalidad todo el Corredor Transístmico”.