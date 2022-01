Tribunal desecha amparo de El Marro contra malos tratos por falta de pruebas

Un tribunal colegiado desechó un amparo promovido por José Antonio Yépez Ortiz, alías El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, debido a que el capo no pudo probar los malos tratos que supuestamente ha recibido durante su estancia en prisión.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien en el amparo en revisión 221/2021 determinó sobreseer la demanda de amparo “al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados''.

El Marro es conocido por ser el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. | Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la queja, estos tratos iniciaron desde el 2 de agosto de 2020, luego de que El Marro fue detenido durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, fecha desde la cual quedó recluido en el Penal Federal conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez.

En su demanda inicial el capo, que es señalado por ser uno de los principales generadores de la violencia en Guanajuato, se quejó específicamente por ser víctima de “aislamiento, segregación, tratos crueles e inhumanos, golpes y tortura” ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.

“Reclamo que me tienen aislado del resto de la población, me dejan sin comer, llevó ocho días sin salir al patio, siendo que el resto de los compañeros sí van [...] los custodios dicen que no puedo estar cerca de nadie más y que me tengo que esperar a que se vayan a sus estancias los demás internos y me quedo sin patio, sin bajar a comedor o me retrasan mis llamadas”, se quejó.

Política Cuauhtémoc Blanco se reunió con líderes del narco en Morelos

Además, “me han empujado y golpeado en la cabeza cuando algún interno me saluda o cuando levanto la cara para ver a mi alrededor, los custodios me dicen que tengo que permanecer con la cabeza mirando hacia abajo”, acusó.

Sin embargo, luego de que el juzgado desechó su queja, la defensa legal del capo acudió al Tribunal, quien el pasado 15 de diciembre del 2021 informó sobre su sentencia de desechar esta demanda debido a que las autoridades demandadas negaron los hechos.

“Lo que se robustece con el hecho de que mandaron la valoración psicológica, registro de llamadas y pase de visitas del hoy recurrente que obran en dicho centro penitenciario”, se puede leer en el documento de sentencia publicado en el Consejo de la Judicatura Federal.

Además, validó el argumento del juez que informó que en dos valoraciones médicas realizadas a Yépez Ortiz en julio y agosto de 2021 “se apreciaba que el estado de salud del quejoso era estable tanto física como emocionalmente, que no presentaba ninguna lesión interior y exterior [...] evidenciando con ello que no había tenido incidencias de salud relacionadas” con la tortura o los tratos crueles o inhumanos de los que se quejó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por lo anterior, el Tribunal desechó el amparo al considerar que no existe alguna prueba que permita desvirtuar la negativa de las autoridades y debido a que Yépez Ortiz no ofreció elemento alguno para comprobar sus dichos.