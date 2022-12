Tatiana Clouthier ratifica denuncia contra Alfredo Jalife: "Utiliza Youtube para difamarme"

Tatiana Clouthier ratificó una denuncia penal contra Alfredo Jalife-Rahme y quien resulte responsable por la violencia política y difamación de la que ha sido víctima en redes sociales.

La extitular de Economía del gobierno federal había presentado la denuncia el primero de diciembre ante los constantes ataques de Jalife-Rahme a través de Youtube.

"Ha eso se ha dedicado constantemente, sin embargo, iniciado este año ha arreciado, dos cosas que pondría yo en la mesa, una de ellas tiene que ver con violencia política y esa me parece que, en momentos tan importantes como los que vivimos en términos de lo que ha sucedido en los últimos tiempos en temas de las mujeres, me parece muy grave", dijo la exsecretaria.

Asimismo, aseguró que la ha acusado de haber insultado al presidente López Obrador.

"La parte que a mí más me aqueja en este momento, es la parte de la difamación. Me ha acusado, él utiliza el YouTube para hacer presentaciones donde me acusa y ensucia mi buen nombre, y ha hablado sobre el hecho de que yo he querido entregar el litio, de que soy una entreguista, de que he trabajado una agenda a favor del fracking, que me he dedicado a injuriar al Presidente de la República", agregó Clouthier.

Según la extitular este tipo de acusaciones la perjudican a nivel personal, y en el futuro político y profesional que pudiera tener.

"Es un académico de la UNAM, se ha dedicado constantemente y este año ha arreciado con todo lo que es violencia política, y me parece que momentos tan importantes como los que vivimos en términos de lo que ha sucedido en los últimos tiempos en temas de las mujeres, me parece muy grave, y por otro lado, es toda la parte de la difamación", describió Clouthier