La Bartolina: identifican primeros restos de víctima en el campo de exterminio

Este sábado, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se identificaron los primeros restos de una de las víctimas en el campo de exterminio, "La Bartolina", en Tamaulipas.

Durante años, "La Bartolina" fue utilizada por integrantes de la delincuencia organizada; la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informó que ahí se habían recolectado media tonelada de restos óseos calcinados.

En agosto de este año, Delia Quiroa, representante del colectivo 10 de marzo, pidió, través de un video, permiso al crimen organizado para ingresar a este predio y buscar a los desaparecidos, aunque nunca hubo una respuesta oficial, este hecho permitió que el 12 de agosto, colectivos de Tamaulipas realizarán una búsqueda en este punto.

Posteriormente, la FGR en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició una diligencia de búsqueda permanente.

Confirman identificación de restos en La Bartolina

En un reunión que se realizó la tarde del viernes en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, autoridades informaron a familiares de los desaparecidos que por medio de estudios genéticos ya se identificó a una persona entre los restos hallados en “La Bartolina”.

“Una persona ya dio 'match' en el sistema de periciales de la FGR, una persona, no dijeron si era hombre, si era mujer, sólo dijeron que uno y que se están poniendo en contacto con el ministerio público que lleve la carpeta para notificar a la familia “, anunció.

Sin embargo, detalló que este perfil no coincide con ninguna de las personas que tres familias buscan en este lugar.

“Hubo un positivo de ahí de 'La Bartolina' con una familia que no somos ninguna de las 3 que estamos ahí, apenas mandaron el oficio de colaboración para que se presente esa familia no nos quisieran decir quien era pero ya hay una victima”, adelantó.

Esperanza para continuar búsqueda

La activista, quien busca a su hermano Roberto, secuestrado en Reynosa desde el 2014, señaló que este hallazgo les da la razón y esperanza para continuar la búsqueda.

“Es un logro porque si no hubiéramos insistido como lo hemos hecho, ni ese positivo estuviera ahorita porque parece que no les importa y aparte de que no tienen todo el personal”, destacó.

Hay 220 perfiles sin nombre en La Bartolina

En esta reunión donde participó la titular Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Martha Pérez Gumercindo y David Cepeda Jones Coordnador General de Servicios Periciales de la FGR, se les notificó que cuentan con 220 perfiles genéticos hallados en “La Bartolina”, no obstante, no han sido ligados con algún nombre.

“Hay 220 perfiles y 96 dictámenes pero sin que coincidan con alguien; sabemos que en 'La Bartolina'; tan sólo en nuestros colectivos tenemos a 35 personas en búsqueda que están ligados con este lugar”, detalló.

La activista apuntó que en esta junta se les ofreció un informe de lo realizado en este año, pero aún se analiza cuando se suspenderá la búsqueda en este 2021 para reactivarse a principios del 2022.

“No vamos a parar, este resultado nos demuestra que hay mucho que hacer; el hecho de que haya una que sabe que pasó con su persona desaparecida nos da aliento y fuerza”, concluyó.