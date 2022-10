INM gira alerta migratoria contra Cabeza de Vaca; lo acusan de delincuencia organizada

El Instituto Nacional de Migración (INM) gira alerta migratoria contra Cabeza de Vaca; es acusado de delincuencia organizada.

La instancia de migración destaca que dichas medidas estás relacionadas con una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en hechos delicitivos de delincuencia organizada.

"Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada a través de los puntos de tránsito internacional", señala el comunicado.

Cabeza de Vaca señalado de tener nexos con crimen organizado

Cabeza de Vaca señalado de tener nexos con crimen organizado

García Cabeza de Vaca concluyó su mandato como gobernador de Tamaulipas el pasado fin de semana, lugar que asumió el morenista Américo Villarreal, quien días previos a tomar posesión fue acusado por el panista y su partido de mantener un pacto con líderes del crimen organizado para hacerse con la victoria en las elecciones de junio pasado.

En 2021, el ahora exgobernador enfrentó un proceso de desafuero que en su momento no rindió resultados, pero que continúa hasta el día de hoy. Dicho proceso inició luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces a cargo de Santiago Nieto, acusó al panista de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Apenas el 3 junio pasado, previo a los comicios locales, Santiago Nieto reiteró que existían pruebas “contundentes” contra el ahora exgobernador de Tamaulipas, por lo que auguró que la justicia pronto lo alcanzaría.

“Cumplí con mi función (al frente de la UIF) y lo volvería a hacer. Cumplí con lo que me pidió el gobierno: combatir la corrupción, incluida la de #CabezadeVacayatevas. Sin filias ni fobias”, aseguró el exfuncionario en un mensaje en su cuenta de Twitter, luego de ser acusado por el panista de ser un “sicario” del presidente Andrés Manuel López Obrador para desprestigiarlo como candidato presidencial rumbo a las elecciones de 2024.

Cabeza de Vaca asegura que es persecución política

Mediante un tuit, Cabeza de Vaca dijo que la orden migratoria y la alerta migratoria forman parte de una persecución política y dice que al gobierno "le urgen distractores".

Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 5, 2022

