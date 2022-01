Niegan a Horcasitas suspensión provisional del proceso en su contra por colapso de L12

Un Tribunal Colegiado confirmó la decisión de un juzgado de negarle a Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro, una suspensión provisional con la que buscaba frenar de manera momentánea el proceso en su contra por su presunta responsabilidad en el desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Así lo resolvió por unanimidad el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que, aunque no publicó los motivos por los cuales le negó este recurso al exfuncionario, especificó que esta resolución no altera la decisión final del juzgado sobre sí concede o no a Horcasitas un amparo por el cual busca tener acceso al acuerdo reparatorio del caso celebrado entre Grupo Carso y el Gobierno de la Ciudad de México.

El pasado 29 de diciembre El Sol de México dio a conocer que el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite este recurso presentado por la defensa legal de Horcasitas por el cual se quejó por el hecho de que la Fiscalía capitalina le “negó consultar el acuerdo reparatorio” desde el 28 de octubre del año en curso.

El 3 de noviembre Gabriel Regino, defensor de Horcasitas, informó antes de iniciar una audiencia que se tenía programada para ese día sobre la decisión de su representación de solicitar la anulación del proceso debido a que acababa de tener conocimiento del acuerdo entre Carso y el Gobierno de la capital, mismo que a su consideración extinguió la causa penal contra Horcasitas.

Este mismo defensor previamente había informado sobre la disposición del exfuncionario para llegar a un acuerdo reparatorio con las víctimas, aunque reiteró que éste es inocente y que el proceso en su contra “tiene más tintes políticos que judiciales”.

Pese a lo anterior, la audiencia fue aplazada, por segunda ocasión, debido a que uno de los 10 imputados por el caso y acusados por los presuntos delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad privada derivada del derrumbe de la llamada “Línea Dorada” no se presentó.

Ahora, para resolver definitivamente sobre este amparo con el fin de conocer el acuerdo reparatorio, se reprogramó la audiencia incidental para el próximo 10 de enero, fecha en la que el Juzgado Decimosexto definirá si concede o no este recurso a Horcasitas.









