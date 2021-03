Vacaciones de Semana Santa, un respiro económico: empresarios

Al registrar la Concanaco más de 2 mil negocios cerrados a un año de la pandemia por Covid-19, el sector empresarial consideró que las vacaciones de Semana Santa son un “respiro económico” para pagar adeudos.

El Vicepresidente Regional de Concanaco-Servytur México de la zona sur del país, Javier Saldívar Rodríguez, recordó que hace un año, todo se cerró y no hubo vacaciones de Semana Santa ni de Pascua por lo que fue un golpe certero al cancelarse reservaciones, devolver dinero y muchas empresas quebraron y ya no pudieron aperturar sus puertas.

“Estas vacaciones es una forma de un respiro, no vamos a lograr que se reactive lo turístico, pero el calculó que tenemos a nivel nacional, es que si el turismo todo mejora por lo menos en el 2023 empezaremos a nivelarnos”.

Comentó qué hay mucha fe de que todo el sector obrero lleve recursos a sus casas durante estas vacaciones, el cuál se ve con muy buenos ojos para todos que será buena.

Lamentó que el sector hotelero aun se enfrenta a la competencia desleal de la oferta extra hotelera.

“Tenemos más de 25 años pugnando por la oferta extrahotelera y no se ha podido hacer nada y esperemos que en un futuro no muy lejano podamos concentrarnos a que todos participen para que la economía mejore y no se crea un competencia desleal”, señaló.