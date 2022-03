Turnan a Comisión de Hacienda Presupuesto de Egresos

Durante la tercera sesión extraordinaria de cabildo, la presidenta Abelina López Rodríguez presentó a los regidores de los distintos partidos políticos la propuesta del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, por la cantidad de tres mil 871 millones de pesos, cifra que representa un total de dos mil millones de pesos más, en comparación a los tres mil 851 millones que fueron aprobados por el 2021.

Durante la sesión extraordinaria, en la que fue presentado el punto de acuerdo, el secretario de Planeación, Erick Romero, explicó que el presupuesto del ejercicio fiscal 2022 estará dividido en gasto corriente donde se destina el 71 por ciento del total debido al pago de salario de los más de ocho mil trabajadores del ayuntamiento, destacó que se tienen algunas reducciones en varios programas en comparación con el año pasado.

El funcionario municipal, explicó que en el gasto corriente en este año serán destinados un total de dos mil 758 millones de pesos, lo que representa una pequeña reducción en comparación a los dos mil 888 millones del año pasado, detalló que en material y servicios para regidurías se destinarán poco más de 180 millones de pesos, mientras que en servicios generales la cantidad de dinero será de 235 millones de pesos, en transferencias 233 millones de pesos.





Local Niega Abelina violencia de género contra Adela Román

En la Secretaría de Finanzas estarán destinados 565 millones de pesos, Desarrollo Social ejercerá al aprobar el presupuesto luego del análisis que realizarán los regidores de la Comisión de Hacienda poco más de 164 millones de pesos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tendrá más de 578 millones de pesos, recursos que servirán prácticamente para levantar toda la dependencia, aseguró la alcaldesa Abelina López Rodríguez en su intervención.

Durante este año, la Secretaría de Turismo municipal tendrá más de 37 millones de pesos, mientras que la propuesta para la Dirección de Salud, es de poco más de 87 millones de pesos, Planeación y Desarrollo Económico 153 millones de pesos, mientras que el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), serán 100 millones de pesos, Ecología tendrá 24 millones de pesos, 18 millones para programas contra la violencia de género.

A grupos vulnerables, se consideran en el proyecto de presupuesto un total de 152 millones de pesos, 12 millones de pesos más para el mejoramiento del sistema de drenaje sanitario en Acapulco.

Por su parte, la presidenta Abelina López Rodríguez destacó que este Presupuesto de Egresos 2022, tiene reducciones en cuanto a gastos en varias dependencias, y agregó que se contempla en el pago total de salarios aumentó del 4 por ciento de los trabajadores y el aguinaldo en el mes de diciembre, por lo que su administración no estará obligada a solicitar préstamos millonarios al finalizar el año.

Local Piden a Abelina atender problema de la basura

“En este presupuesto no se contempla la solicitud de ningún préstamo económico para el pago de los aguinaldos como se ha realizado en administraciones, se ha tenido resultado la estrategia de no rentar empresas para realizar servicios como se tenía en el gobierno anterior donde se destinaban más de 300 millones para la recolección de basura, hoy todo es transparente, no vengo a robar como lo he dicho en varias ocasiones”, expresó la primera edil previo a la votación de los ediles para turnar la propuesta a la comisión de hacienda.

Por último, la presidenta manifestó tener plena confianza en que los regidores, aprueben la propuesta de egresos que se está presentando para el ejercicio fiscal 2022.