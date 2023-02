Turistas arriesgan su salud en hospederías irregulares

La renta de departamentos y casas en la zona tradicional de Acapulco afecta mucho a las hospederías formales.

El presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordóñez, mencionó que la competencia desleal obliga a los hoteleros a bajar excesivamente sus tarifas para poder ser opción ante el incremento de la oferta extra hotelera.

Lee también: Despliegan operativo para primer fin de semana largo del año

“No hay solución a mediano plazo para esa situación de extra hotelería más en la zona Tradicional”.

Local Acertado, rescatar espectáculos turísticos: Empresarios

Explicó que es un riesgo que los turistas se hospeden en esos centros de hospedaje ya que no sanitizan, a diferencia de los hoteles que se los exige Salubridad, “esta gente de las casas o departamentos no barren, no atienden constantemente y eso hace que los bichos se acumulen y quizá algún animal pueda picarles como un alacrán u otro”.

Reconoció el empresario que el vacacionista ha cambiado mucho desde la pandemia del Covid-19, y hoy con la economía y aumento de la canasta básica, “el turismo que llega no tiene una solvencia económica, fuerte o sólida, ya no consumen en los restaurantes, solo compran el los centros comerciales”.

Aguilar Ordóñez agregó que el costo de una habitación en la zona Tradicional va desde los 600 pesos para dos personas con aire acondicionado y en 400 solo con ventilador.