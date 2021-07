Tras 17 años laborando, Margarita logra afiliarse al seguro social

Tuvieron que pasar 17 años, para que Margarita, quien es trabajadora del hogar en un condominio de la zona turística de Acapulco logrará obtener los beneficios para contar con Seguridad Social que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con 40 años de edad, Margarita ahora podrá contar al estar afiliada al IMSS con Servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica; incapacidades, pensión por invalidez y vida, entre sus beneficios Estado Aumentan casos activos de Covid-19 en Acapulco

Ahora se siente segura de que en el momento que lo requiera, podrá acudir sin preocupaciones a recibir algún tipo de atención para recuperar su salud.

Recientemente Margarita asistió a su Unidad de Medicina Familiar para que le realizaran el estudio de mastografía para la prevención del cáncer de mama, por lo que acudió a sesiones de medicina preventiva.

“Fui nada más para checar cómo andaba, no fuera a tener algo (una enfermedad) sin saber”, expresó.

Para Margarita, quien labora en un condominio en la zona turística de Acapulco, se ha generado conciencia en el sector patronal sobre la importancia que tiene su derecho a la Seguridad Social.

Dijo que el hecho de contar con Seguridad Social en el tiempo de pandemia por COVID-19 fue muy bueno, aunque no ha tenido la enfermedad, “pero me siento con la confianza de que, si el día de mañana me enfermo, tengo esa atención”.

El Departamento de Afiliación y Vigencia en la Representación Guerrero, informó que al estar afiliadas al IMSS, las personas trabajadoras del hogar cuentan con servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica.

Así como tienen de derecho a incapacidades, pensión por invalidez y vida, Fondo para el Retiro, así como la protección del seguro de guarderías y de prestaciones sociales.

Existen dos formas de asegurar, ya sea presencial, en la subdelegación de adscripción, o por internet, que es un proceso también muy seguro y que forma parte de las acciones de prevención contra contagios por COVID-19.