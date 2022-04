Sólo turismo internacional y ambulantes usan cubrebocas

El turismo internacional y vendedores ambulantes son el sector de la población que no ha bajado las medidas sanitarias para evitar contagios del Covid-19 en playas de Acapulco, contrario a los visitantes nacionales.

Durante un recorrido por las playas de la zona Dorada de Acapulco y Diamante, se observó que los paseantes y vendedores aun estando en la playa usan el cubrebocas y mantienen la sana distancia.

A diferencia del turismo nacional, ellos se han olvidado completamente del cubrebocas, en cuanto pisan la franja de arena retiran sus cuidados, situación que podría disparar los contagios del virus.

Turistas provenientes de China disfrutaban de los deportes extremos como el paracaídas y en todo momento de su estadía en la playa cuidaron sus medidas sanitarias.

Así como los vendedores ambulantes que diariamente recorren la playa para llevar el sustento económico a sus hogares extreman precauciones para ser contagiados.

Margarita Gutiérrez da masajes a los turistas, ella destacó que para nada se quita el cubrebocas y cada que atiende a un cliente usa gel antibacterial para evitar contagiarse “yo no sé si ellos puedan traer el virus, prefiero seguirme cuidando porque si no me voy a enfermar y quién dará de comer a mis hijos” mencionó.

A pesar de que en algunos puntos de las playas se encuentran autoridades municipales invitando al uso del cubrebocas y otorgando gel antibacterial el turismo nacional ha relajado las medidas de prevención.