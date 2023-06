Sigue bloqueo en la Ruiz Cortines por falta de agua

Vecinos de la colonia La Laja, cumplen más de 12 horas de bloqueo de la avenida Ruiz Cortines en demanda del suministro de agua potable, mismo que aseguran no tener desde hace más de un mes en sus casas.

El cierre a la circulación vehicular sobre la avenida Ruiz Cortines a la altura del mercado de la Laja, dio inicio a las 08:00 de la mañana y hasta las 09:00 de la noche mantenían la protesta pese al inicio del suministró del vital liquido en algunas partes de la colonia. Local Protestas por falta de agua con tintes políticos: Abelina López

Los inconformes, colocaron sobre la carretera sombrillas, piedras y sillas de plástico para evitar el paso de los vehículos por esa vía que conduce a la zona de hospitales y planteles educativos.

Al lugar acudieron el director del área operativa de la Capama, Alejandro Sotelo y la titular de gestión ciudadana de la paramunicipal Edith Villa, quienes intentaron disuadir el bloqueo con el inicio del suministro en algunas calles de la colonia La Laja y la parte alta de la Victoria.

Advirtieron, que no retirarán el bloqueo que empezaron a las 08:00 de la mañana, mientras no tengan agua en sus casas luego de más de un mes de no contar con el suministro.

Por su parte autoridades de la Capama, afirmaron que el suministro de agua potable, se ha estado estableciendo de forma paulatina en la colonia La Laja.