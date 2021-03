Servidores de la Nación niegan información a adultos mayores, denuncian ciudadanos

Adultos Mayores que acudieron al centro de vacunación instalado en el Centro de Convenciones Fórum Mundo Imperial, se quejaron de la mala atención que brindan los Servidores de la Nación pues la falta de información y desorganización estuvo apunto de generar un conflicto entre beneficiarios que están arribando para vacunarse contra el Covid -19.

De mala manera y un trato déspota, los Servidores de la Nación estuvieron brindando información diferente sobre el proceso de vacunación y se estuvieron atendiendo a personas que su apellido paterno no inicia con la letra B, los rezagados de la A y también de diferentes colonias. Local Estos son los requisitos para recibir la vacuna contra Covid-19 en Acapulco

La empleada del gobierno federal, que se pudo conocer que su nombre es Itzel Benerice, estuvo regresando a varios adultos mayores que no traían vehículos a pesar de que les tocaba este día la vacuna y viven cerca de la zona.

Debido a la desinformación, está empleada Itzel estuvo a punto de provocar de que dos adultos mayores llegaran a los golpes, entre ellos un residente extranjero.

El señor Adolfo de 70 años de edad, denuncio que los Servidores de la Nación se negaban atenderlo y darle información sobre el registro para ingresar a las instalaciones del centro de vacunación.

“Ya tenemos en la fila de carros alrededor de tres horas y media y ahorita no se ha movido alrededor de 40 minutos porque ahora dicen que no tienen Papelería y no nos informan...a estos idiotas se les olvidaron traer más papeles, trajeron 600 formas en lugar de mil que son las vacunas que están aplicando y no nos quieren contestar y todo esta atorado porque estos pendejos no saben dar información ”, se quejó el señor Adolfo.

Don Adolfo con celular en la mano estuvo grabando sus preguntas y las diferentes respuestas que recibía de los servidores de la nación, cuando él sólo quería saber si le iba a entregar una ficha y si le tomarían sus datos y recibirlo sus documentos para ser beneficiario de la vacuna.

Jesús Bautista de 69 años edad, dijo que no le estaban informado como debería de ser ni tampoco se les daba una ficha para poder ingresar.

“No me han querido dar información y estoy aquí desde las 9:30 de la mañana esperando a que me entreguen una ficha o me tomen mis datos o reciban mis documentos...estamos muy mal con estos jóvenes”.

Media hora después otra servidora de la nación, informó los adultos mayores que estaban afuera del recinto, que el ingreso de vehículo estaba parada porque no había vacunas y que estaban por llegar 800 dosis de la Sinovac. Local Inicia segundo día de vacunación contra Covid-19 en Unidad Deportiva "Jorge Campos"

Otro joven, Servidor de la Nación, cada vez que le pedía un adulto mayor información les pedía de mala forma que se formaran y que sería hasta las 15:00 horas donde se les atendería.

Había preocupación por parte de los adultos mayores de que la vacuna contra el Covid -19 se terminará.

Eran las 2:30 de la tarde y larga fila de vehículos rodeaba las instalaciones del Fórum Mundo Imperial y llegaba hasta la zona turística de Playa Bonfil, en el interior los adultos mayores esperando ser vacunados.

Hasta las 2:30 de la tarde, más de 450 personas habían sido vacunas y se espera a que la aplicación de la vacuna concluyera hasta las 21:00 horas, como ocurrió el día miércoles.