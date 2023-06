Ser transexual es algo más allá de la sexualidad

Ana se convirtió en una mujer transexual y actualmente tiene un novio heterosexual pero se casará con un hombre que es homosexual por beneficios gubernamentales y con quién compartió su vida por más de 10 años cuando era también homosexual.

Más allá de compartir una vida sexual y de pareja, para ella destaca la hermandad, fraternidad, cariño, respeto, y los lazos que crearon ambas familias.

Ella, desde los 17 años cuando pasó de ser hombre a gay conoció a Jaime con quien tuvo una excelente relación de parejas gays por más de 10 años, y con quién actualmente vive.

Narró que no es una relación de novios la que tiene con Jaime, con el que se va a casar, su vinculo de pareja culminó cuando ella se identificó como trans, ellos siguen siendo compañeros de vida y por ello, decidieron unir sus vidas legalmente, pero tiene una relación de novios con un hombre transexual.

“Cuando estás con alguien que viviste más de 10 años es ya tu familia, el día de mañana me pasa algo a mi o a él, tendremos el derecho legal uno del otro, para que se nos avale en cualquier emergencia, financiero, seguros, somos familia y hemos compartido tanto y es por eso de nuestra unión, no tanto por el lado romántico, no los debemos por seguridad, y por el cariño y agradecimiento que nos tenemos”.

Ella es creadora de contenido de belleza, arreglo personal entre diversos temas, a través de redes sociales y comercializa accesorios para shows como pelucas, vestuarios y maquillajes.

No está operada de ninguna parte del cuerpo y cuida su cuerpo comiendo sanamente y hace ejercicio en su hogar.

“Fui una persona que creció si un sentido claro de lo que era, te desenvuelves con el sexo que naces, pero en el fondo sientes que eso no es lo tuyo, y tú vives y te desarrollas como te sientas cómoda”.

Su cambio a “trans” fue a los 27 años cuando inicio su trabajo dando shows musicales, y ahí se empezó a relacionar más con la comunidad transexual, drak, y se dio cuenta de ciertas actitudes de ella nunca han sido propias de un hombre sino de mujer.

Lo que me hace ser transexual no es necesariamente es el que yo quiera un cuerpo de mujer, con bubis, o que me tomen por una mujer, “lo que me hace ser una persona trans es la manera en la que yo me comporto y de cómo me desarrollo en el mundo, es típicamente de una persona femenina y yo me siento más cómoda funcionando así, porque es lo que me hace ser feliz”.

Su infancia y adolescencia fue de niño gay porque jugaba con maquillaje, ropa, bailaba muy delicada y femenina, siempre con actitudes no comunes de niño.

Se detuvo por un tiempo a dar el cambio de gay a transexual por evitar causar algún daño moral a la familia. Sin embargo, ya que ella estaba cien por ciento segura de su cambio le comentó a su madre de su gusto por comportarse como mujer, a lo que su mamá ha apoyado en todo momento y sobre todo lo entendió porque ella ya lo percibía.

El sueño de Ana, es ser una empresaria exitosa, de negocios, bella, humanitaria, hecho que ya esta logrando./ Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

De un gay a transexual técnicamente nada cambia solo la manera de como se viste y presenta ante la sociedad, opinó la creadora de contenido.

Las personas trans son las que se identifican con el género opuesto al que nacieron y el ser gay es una preferencia sexual “mi futuro esposo sabe que tengo novio, y mi novio sabe que tendré esposo”, específico.

Finalmente dijo qué hay rechazo por parte de la sociedad, hay quienes las denigran y hay personas que “están acostumbradas a poner todo en un molde piensan que las personas transexuales queremos lo mismo y no, no somos iguales”.

