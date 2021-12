Seguirán cerrados al menos 15 bares y discotecas

El Presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera Miguel Alemán, Jesús Rivera Rojas, dijo que durante estas vacaciones decembrina se espera un repunte en la economía y en la generación de empleos de la vida nocturna en Acapulco.

Comentó que después de la pandemia, al menos 15 discotecas y cantabares no pudieron abrir para operar durante estas vacaciones porque no alcanzaron a terminar sus remodelaciones.

“Algunas discotecas no han abierto siguen pendientes, se les vino el tiempo encima y no van a poder abrir por el tema de que las cosas que necesitan para remodelación no se consiguen en México, porque después de año y medio algunas cosas se dañaron y se tienen que reparar o algunas cosas como la tecnología no se compran aquí y se tienen que comprar fuera de México y es difícil conseguirlas”, refirió.

El líder se los empresarios de la vida nocturna, dijo que después de mantener los negocios cerrados por más de año y medio, muchas cosas se dañaron y se tiene que reparar o comprar.

Estimó que entre 12 a 15 establecimientos, ubicados sobre la zona turística, no alcanzaron abrir en esta temporada vacacional y lo harán para el próximo año ya sea en un fin de semana largo o en las próximas vacaciones de Semana Santa.

La vida nocturna poco a poco se recupera. / Foto: Cuartoscuro

Rivera Rojas, dijo que los empresarios de la vida nocturna esperan tener un lleno total en sus negocios durante estas vacaciones y aún más al confirmarse de que habrá pirotecnia en Acapulco, pues será una alternativa más para captar más turistas.

Confío que con el arribo de turistas, la economía en Acapulco se reactivará durante este periodo vacacional, además de qué los beneficiarios serán los trabajadores porque en esos momentos se está dando re -contrataciones.

Aseguró que de 8 mil empleados que tenían ahora se contrataron a 6 mil personas más por lo que se está generando en este periodo vacacional más de 14 mil empleos en la vida nocturna de Acapulco.

En la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera Miguel Alemán, están adheridos 150 establecimientos donde solo entre 12 y 15 discotecas y cantabares no están trabajando después de la pandemia.