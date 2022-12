Se suman al bloqueo familiares de otra joven desaparecida

Familiares de la joven Alicia Ramos Juárez, quien desapareció el pasado miércoles 14 de diciembre en la avenida costera Miguel Alemán, se sumaron al bloqueo que mantienen familiares de Leslie Berenice en la zona turística a la altura de la Diana Cazadora.

El padre de la joven de 23 años de edad, Sergio Ramos Flores informó que su hija acudió a una posada al hotel Miramar, ubicado en la calle Wilfrido Massieu en el fraccionamiento Magallanes el martes 13 de diciembre y el 14 ya no llegó.

“Yo cuando fui a traer a mi hija, un trabajador me dijo ya no hay nadie, vino una camioneta de estatales y se llevaron a 5 personas, cuatro hombres y una mujer y le dije yo ¿y cómo eran? me dijo no yo no sé porque no fue mi turno, le estoy comentando lo que mi compañero me dijo”.

Narró el padre de la joven recién graduada de la UAGro, de la licenciatura en Derecho que al otro día volvió a ir al hotel para hablar con la persona que supuestamente vio cuando se llevaron a los jóvenes presuntamente los policías estatales, sin embargo, ya no se presentó a laborar.

Detalló el señor Sergio, que todo eso él lo comentó cuando interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, a lo que ellos le respondieron “que ya habían revisado las cámaras del C4 y del hotel y que no apareció ninguna patrulla llevándoselos”.

Agregó que la Fiscalía General del Estado ha mantenido acercamiento diariamente con ellos, no obstante, no hay avance de la aparición con vida de su hija.